Тимът на Стоилов излезе четвърти в Турция

"Гьозтепе" сложи край на негативна серия с минимална победа над "Генчлербирлиги"

Днес, 19:42
Футболистите на "Гьозтепе" празнуват след победата си над "Генчлербирлиги".
Воденият от треньора Станимир Стоилов "Гьозтепе" се върна на четвърто място във временното класиране на турската Суперлига след домакинска победа с 1:0 над "Генчлербирлиги" в мач от XI кръг. Бразилецът Жоан Сантос вкара в 45-ата минута единственото попадение в срещата. В 29-ата минута негов гол беше отменен заради игра с ръка на южноамериканеца.

Така "Гьозтепе" сложи край на серията от две поредни загуби и спечели за пръв път от 5 октомври. С успеха тимът от Измир събра 19 т. Начело е "Галатасарай" с 29 т., пред "Трабзонспор" с 24 и "Фенербахче" с 22, който обаче има мач по-малко от "Гьозтепе".

В следващия кръг отборът на Стоилов гостува срещу "Касъмпаша" на 8 ноември.

