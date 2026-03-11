Иран отказа да играе на световното по футбол заради САЩ

ЕПА/БГНЕС Джани Инфантино демонстрира добри отношения с Доналд Тръмп, дори учреди "Награда за мир" на ФИФА и му я връчи през декември.

Иран не може да участва в световното първенство по футбол през 2026 г., тъй като САЩ, заедно с Израел, нанесе въздушни удари срещу страната и уби нейния лидер аятолах Али Хаменей. Това обяви спортният министър на ислямската република - Ахмад Донямали.

"Като се има предвид, че този корумпиран режим уби нашия лидер [аятолах Хаменей], при никакви обстоятелства не можем да участваме в световното първенство - заяви министърът пред държавната телевизия. - Нашите деца не са в безопасност и по принцип такива условия за участие не съществуват. Предвид злонамерените действия, които извършиха срещу Иран - те ни наложиха две войни за осем или девет месеца и убиха и измъчиха хиляди наши хора - със сигурност не може да присъстваме [на световното първенство]."

Изявлението на иранския спортен министър дойде само часове, след като се разбраха думите на американския президент Доналд Тръмп, че Иран е "добре дошъл" да участва в Мондиал 2026 това лято. Тръмп бе цитиран от президента на ФИФА Джани Инфантино. В публикация в "Инстаграм" той съобщи, че се е срещнал с него, за да обсъдят подготовката за турнира, който започва на 11 юни и чиито домакини са САЩ, Канада и Мексико.

"Тази вечер се срещнах с президента на САЩ Доналд Дж. Тръмп, за да обсъдим подготовката за предстоящото световно първенство по футбол и нарастващото вълнение, тъй като то ще започне само след 93 дни. Говорихме и за настоящата ситуация в Иран и факта, че иранският отбор се класира за участие. По време на дискусиите президентът Тръмп повтори, че иранският отбор, разбира се, е добре дошъл да се състезава в турнира в САЩ - написа Инфантино. - Всички ние се нуждаем от събитие като световното първенство по футбол, което да обединява хората сега повече от всякога, и искрено благодаря на президента на САЩ за подкрепата му, тъй като това показва за пореден път, че футболът обединява света."

Миналата седмица пред Politico Тръмп заяви "Наистина не ми пука" на въпроса дали Иран ще участва на Мондиал 2026.

Почти веднага след ударите на американски и израелски войски по Иран президентът на местната футболна федерация Мехди Тадж пък бе цитиран да казва: "Сигурното е, че след тези атаки е трудно да гледаме на световното първенство с надежда."

Отборът на Иран трябва да играе на Мондиал 2026 срещу тимовете на Белгия, Египет и Нова Зеландия, като и трите мача от гр. G са на територията на САЩ - два в Лос Анджелис и един в Сиатъл. Иран бе единствената страна, която отсъстваше от срещата на върха по планиране на ФИФА за участниците в световното, проведена миналата седмица в Атланта.

Ако в крайна сметка наистина се стигне до неучастие на Иран, тогава отборът на ислямската република ще бъде заменен или от Ирак, или от ОАЕ.

БЯГСТВОТО НА ИРАНСКИТЕ ФУТБОЛИСТКИ

На този напрегнат фон Австралия издаде общо шест хуманитарни визи на членове на женския футболен отбор на Иран поради опасения за тяхната безопасност при завръщане в страната им. Първоначално министърът по миграцията Тони Бърк обяви за пет футболистки, а след това стана ясно, че още две жени от тима са поискали убежище - една от състезателките и член на техническия екип.

По-късно Бърк съобщи, че едната от двете е променила решението си и е избрала да се завърне в Иран с отбора.

"Тя е говорила с някои от съотборничките си, които си тръгнаха, и е променила решението си - каза той на изслушване в парламента. - В Австралия хората могат да променят решението си. Ние уважаваме контекста, в който тя е взела това решение. За съжаление, тя е била посъветвана от съотборничките си и треньора да се свърже с иранското посолство и да бъде взета. В резултат на това иранското посолство е научило местоположението и на другите, които избраха да останат. Веднага дадох инструкция да бъдат преместени и това беше разгледано незабавно."