Ирак или ОАЕ заменят Иран при отказ от Мондиал 2026

Неучастие на отбора на ислямската република би било безпрецедентно в съвременната история

Днес, 07:05
При тегленето на жребия на 6 декември Иран се падна в гр. С заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия.
ЕПА/БГНЕС
При тегленето на жребия на 6 декември Иран се падна в гр. С заедно с Белгия, Египет и Нова Зеландия.

Ирак и Обединените арабски емирства са най-вероятните бенефициенти, ако Иран се оттегли от световното първенство по футбол заради ситуацията след атаките на САЩ и Израел, съобщи "Гардиън".

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом вече обяви, че "нашият фокус е да имаме безопасно световно първенство с всички участници", но президентът на иранската футболна федерация Мехди Тадж изрази сериозни съмнения относно участието на страната си, като каза: "След тази атака не може да се очаква от нас да гледаме към световното първенство с надежда."

След изявлението на Графстрьом ФИФА не е коментирала, но няколко източника, цитирани от "Гардиън", заявяват, че ако световната футболна централа бъде принудена да търси заместник заради оттегляне на Иран, такъв вероятно ще дойде от азиатската конфедерация.

Всъщност правилата на ФИФА за световните първенства са неясни относно замяната на отбор, който се е класирал за финалите. Посочва се единствено, че ФИФА има "изключително право" да "предприеме каквито и да е действия, които се считат за необходими", и че "може да реши да замени въпросната участваща асоциация членка с друга асоциация".

Оттегляне на Иран от Мондиал 2026 би било безпрецедентно в съвременната епоха. Никоя държава не се е оттегляла от турнира след жребия, откакто Франция и Индия отказаха участие в Бразилия през 1950 г., позовавайки се на непосилни пътни разходи.

