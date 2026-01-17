Медия без
Един наш клуб влезе в трансферния прозорец с наказание от ФИФА

"Ботев" (Пд), "Спартак 1918" (Вн) и "Ботев" (Вр) успяха да изчистят задъженията си преди периода за сделки

Днес, 08:11
Тимът на "Берое" (в бяло) все още не може да оформи официално входящите си трансфери, тъй като е единствен в Първа лига с действаща забрана от ФИФА.
Зимният трансферен прозорец за сезон 2025/26 за България е отворен от днес и ще е активен до 24 февруари. Всички клубове от Първа лига вече обявиха от края на декември насам поне по един привлечен или напуснал футболист, но вече могат да осъществяват сделките официално. Всички, с изключение на един отбор.

В момента "Берое" е единственият първодивизионен клуб, който има забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери заради дължими суми към бивши футболисти. При това световната футболна федерация е наложила общо четири наказания за срок от 3 трансферни прозореца, т.е. до края на зимния през 2027 г. включително. Санкциите могат да бъдат вдигнати, ако "Берое" успее да погаси задълженията до края на настоящия зимен трансферен прозорец. В противен случай нито един от обявените до момента нови футболисти в старозагорския тим - Емир Кухиня, Франсиско Варела, Давид Валверде и Сантяго Брунели, няма да може да бъде картотекиран в БФС. От "Берое" уверяват още от първото наложено наказание - на 23 октомври м.г., че всичко ще бъде уредено, но до момента това не се е случило.

В последния месец още три клуба от Първа лига имаха подобни наказания от ФИФА за осъществяване на трансфери, но поетапно успяха да си уредят дълговете към бивши играчи и забраните им бяха вдигнати. Първо това стори "Ботев" (Пд), след това "Спартак 1918" (Вн), а последен проблемите си реши преди няколко дни и "Ботев" (Вр).

Още три български клуба, освен "Берое", са с активни забрани от ФИФА в момента, но те играят на аматьорско ниво, а санкциите важат за професионалния футбол. По тази причина тези клубове не бързат да си изплащат задълженията. Това са третодивизионния "Ловеч" и четвъртодивизионните "Верея" и "Крумовград".

