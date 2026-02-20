Медия без
Първа лига е в Топ 40 на света

Футболното ни първенство е пред словенското и унгарското в Европа

Днес, 07:45
Въпреки неособено високото качество на футбола в дербита като това между "Левски" и ЦСКА първенството на България не е сред последните в Европа и света по сила.
Българското първенство е на ръба, но все пак попада в Топ 40 в света по сила през последните 5 години в класацията, изготвена от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Подреждането е на база на няколко критерия, включващи ниво на вътрешна конкуренция, международни успехи, атрактивност и др.

За периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2025 г. Първа лига има 2085 точки и е на 39-ото място, точно след шампионата на Коста Рика (2103.75) и пред този на Перу (2014.5).

Малък гъдел за самочувствието ни е фактът, че след нас в световния Топ 50 са унгарската НБ1 (№45), словенската Първа лига (№46) и американската Мейджър лийг сокър (№48). Иначе само в рамките на шампионатите под егидата на УЕФА Първа лига държи 24-тата позиция.

В световен мащаб IFFHS приема, че най-силна в света е английската Премиър лийг (8087), пред бразилската Серия А (7735.5), италианската Серия А (7510), испанската Ла Лига (7400.5) и др.

