Само един наш клуб завърши 2025 г. в световния Топ 200

"Лудогорец" е единственият български сред първите 200 отбора в света в окончателната ранглиста за 2025 г., изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). Шампионът на страната разделя 79-о място с бразилския "Коринтианс", като и двата тима имат по 171 точки. Това означава, че разградчани са се придвижили с три позиции напред спрямо ноември.

Следващият наш представител в ранглистата е "Левски", който остава №232 с 91.5 точки, като дели позицията с чилийския "Палестино". В Топ 300 е още ЦСКА, преминал с 6 позиции нагоре - №294 със 78.75.

По-нататък е "Арда", който има 65.5 т. и прогресира с 14 места - от №413 до №399, където е заедно със суданския "Ал Хилал" (Омдурман).

Трябва да се отбележи големият скок на "Черно море", който се връща сред първите 500 в света. Варненци се придвижват с 67 места напред. Те са №482 с 57.5 т., след като през ноември бяха на №549. Тимът, воден от Илиан Илиев, дели сегашната си позиция с румънския "Фарул" (Констанца).

Сред първите 700 клуба в света има още пет наши. "ЦСКА 1948" и "Локомотив 1929" (Сф) са заедно на 522-ро място с 53.75 т., въпреки че в класирането на Първа лига са раздалечени - "червените" са втори, а "железничарите" - осми. В световното подреждане те разделят мястото си още с румънските "Динамо" (Букурещ) и "Оцелул", норвежкия "Сарпсборг 08", малтийския "Флориана" и южнокорейския "Кимчон Санму".

Следва "Славия", който е №562 с 50 точки, като толкова имат още френският "Оксер", беларуският "Динамо" (Минск), белгийският "Дендер", сръбският "Железничар" (Панчево), босненският "Железничар" (Сараево), аржентинският "Нюелс Олд Бойс", колумбийският "Унион Магдалена", американският "Минесота Юнайтед", ивоарският "АСЕК Мимосас", тунизийският "Етоал дю Сахел" и бахрейнският "Ал Халидия".

"Локомотив" (Пд) е №588 заедно със сръбския "Чукарички" - по 48.75 т. Последният ни представител сред първите 700 е "Ботев" (Вр) с 42.5 т., което отрежда 664-та позиция. На нея врачани са заедно с украинския ЛНЗ (Черкаси), швейцарския "Сион", израелския "Ашдод", полските "Лехия" (Гданск) и "Гурник" (Забже), кипърския "Анортозис" и костариканския "Перес Селедон".

За пръв път в историята на класацията, която датира от 1994 г., челната позиция в края на календарна година се заема от "Пари Сен Жермен" с 613 т. Следват "Реал" (Мадрид) с 471, "Челси" и "Интер" с по 447, "Байерн" с 440, "Фламенго" с 424, "Барселона" с 419 и др.