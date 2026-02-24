Три български клуба са в световния Топ 500 за последните 5 години

БГНЕС "Лудогорец" (в жълто) и "Левски" са два от трите български клуба сред първите 500 в световната ранглиста на IFFHS.

Само три български клуба попаднаха в класацията на най-добрите 500 в света за последните 5 години, изготвена от международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS). При това сред първите 250 има само един наш представител. Съвсем очаквано това е "Лудогорец", който е шампион на България през последните 14 сезона. Разградчани са №80 със 728.75 т. и се намират точно след норвежката сензация в Шампионската лига "Будьо/Глимт" (729.75) и пред "Макаби" (Тел Авив), който е с 720.5.

Следващият наш отбор в подреждането, обхващащо периода 1 януари 2021 - 31 декември 2025 г., е чак на 291-во място. Това е ЦСКА, който има 352.5 и се намира след гръцкия "Арис" (353.25) и пред английския "Лестър" (352).

Последният ни клуб в Топ 500 е "Левски", който дели 336-о място с парагвайския "Спортиво Амелиано", като и двата отбора имат по 321.5 точки. Те са след френските "Реймс" и "Тулуза" (с по 322 т.) и са пред германския "Вердер" (321).

Любопитното е, че в класацията, направена на база представянето за изминалите 5 години, има два бразилски отбора в челната петица. Това са "Фламенго", който е на трето място с 1536 т., и "Палмейрас" - на пето с 1449. Между тях на четвърта позиция е "Пари Сен Жермен" с 1470. Начело е "Реал" (Мадрид) с 1753 т., пред "Манчестър Сити" с 1605.