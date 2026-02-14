Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА би "ЦСКА 1948" втори път за 4 дни

Тимът на Христо Янев влезе в Топ 4 поне за ден след победата в Бистрица

14 Февр. 2026
Футболистите на ЦСКА са се скупчили пред сектора със свои фенове да поздравят Лео Перейра за гола му срещу "ЦСКА 1948".
СПОРТАЛ
Футболистите на ЦСКА са се скупчили пред сектора със свои фенове да поздравят Лео Перейра за гола му срещу "ЦСКА 1948".

ЦСКА победи за втори път "ЦСКА 1948" в рамките на 4 дни, след като във вторник отстрани този съперник на 1/4-финалите за Купата на България след победа с 2:0. Днес успехът бе с идентичен, като разликата беше, че мачът бе от XXI кръг на първенството и се игра в Бистрица. 

И двете попадения за ЦСКА бяха отбелязани от привлечени през зимния трансферен прозорец футболисти. В допълнителното време преди почивката Лео Перейра вкара след центриране на Иван Турицов. За бразилското крило това беше втори пореден шампионатен гол във втория мач за новия му отбор в Първа лига. В тази ситуация влияние оказа и фактът, че "ЦСКА 1948" беше с 10 души на терена, тъй като се забави смяната на контузилия се в 42-ата минута Георги Русев.

Символичните домакини така и не успяха да създадат реално голово положение, с което да изравнят и в крайна сметка получиха още едно попадение. Вкара го беларуският национал Макс Ебонг в 89-ата минута, когато довкара топката, отбила се от левия страничен стълб след удар на Мохамед Брахими. За Ебонг пък това бе втори пореден мач, в който бележи, след като заби втория гол в мача за купата.

След тази победа ЦСКА събра 37 точки и измести "Черно море" (34 т.) поне за ден от четвъртото място преди утрешното гостуване на варненци срещу "Локомотив" (Пд). А "ЦСКА 1948" остава на втората позиция с 40 т., но има реален шанс да я загуби, ако утре "Лудогорец" (40) спечели домакинството си срещу "Берое".

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:2 /репортаж/
Date: 14-02-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 02/14/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше доволен, след като отборът му спечели и третия си официален мач от началото на годината: "Много е трудно да играеш срещу един и същи противник през четири дни. Познаваме се много добре и няма с какво да се изненадаме. Изиграхме много хитро мача. Нямахме динамиката от мача за Купата, но успяхме да стигнем до победата. Начинът, по който изиграхме мача ни прави различен отбор. По-зрял е този отбор на ЦСКА. Спечелихме мача по много рационален начин. Ние сме силни, когато играем с топката. Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят точки. Посвещавам този успех на онези, които ни вярват и ни дават тласък. За всички тях е тази победа."

И.д. наставник на "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Създадохме достатъчно положения срещу отбора на гостите. Преди да отбележат първия гол, ние имахме ситуация, която се откри пред Диало. При първия гол бяхме с човек по-малко на терена. През второто полувреме се опитахме да обърнем играта. През последните 20 минути играхме с двама нападатели. Отново преди втория гол имахме положение пред Диало. Не ни стигнаха силите. Мисля, че изиграхме по-добър мач в сравнение с този преди три дни. Ще трябва да върнем отново настроението на отбора. Ще работим във всяка една фаза."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, ЦСКА 1948, Христо Янев, Александър Александров

Още новини по темата

Загубата от ЦСКА коства поста на Иван Стоянов
12 Февр. 2026

Само един наш клуб в световния Топ 500 прогресира
11 Февр. 2026

ЦСКА елиминира "ЦСКА 1948"
10 Февр. 2026

Футболист на ЦСКА беше арестуван
09 Февр. 2026

ЦСКА влезе в Топ 4 след обрат срещу един от кошмарите си
06 Февр. 2026

Видни фактори настояват стадионът на ЦСКА да носи името на Димитър Пенев
12 Яну. 2026

Янев: ЦСКА вече не е еднодневка
06 Яну. 2026

ЦСКА кръсти академията си на Димитър Пенев
04 Яну. 2026

Валтер Папазки официално стана собственик на ЦСКА
18 Дек. 2025

Христо Янев си изкара първо наказание в ЦСКА
16 Дек. 2025

И двата ЦСКА са в Топ 8 за Купата на България
13 Дек. 2025

България остана само с 4 клуба във футболния Топ 500
11 Дек. 2025

Преследвачите за титлата отново сгрешиха за радост на "Левски"
08 Дек. 2025

"Черно море" секна победната серия на ЦСКА
06 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?