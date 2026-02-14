ЦСКА би "ЦСКА 1948" втори път за 4 дни

ЦСКА победи за втори път "ЦСКА 1948" в рамките на 4 дни, след като във вторник отстрани този съперник на 1/4-финалите за Купата на България след победа с 2:0. Днес успехът бе с идентичен, като разликата беше, че мачът бе от XXI кръг на първенството и се игра в Бистрица.

И двете попадения за ЦСКА бяха отбелязани от привлечени през зимния трансферен прозорец футболисти. В допълнителното време преди почивката Лео Перейра вкара след центриране на Иван Турицов. За бразилското крило това беше втори пореден шампионатен гол във втория мач за новия му отбор в Първа лига. В тази ситуация влияние оказа и фактът, че "ЦСКА 1948" беше с 10 души на терена, тъй като се забави смяната на контузилия се в 42-ата минута Георги Русев.

Символичните домакини така и не успяха да създадат реално голово положение, с което да изравнят и в крайна сметка получиха още едно попадение. Вкара го беларуският национал Макс Ебонг в 89-ата минута, когато довкара топката, отбила се от левия страничен стълб след удар на Мохамед Брахими. За Ебонг пък това бе втори пореден мач, в който бележи, след като заби втория гол в мача за купата.

След тази победа ЦСКА събра 37 точки и измести "Черно море" (34 т.) поне за ден от четвъртото място преди утрешното гостуване на варненци срещу "Локомотив" (Пд). А "ЦСКА 1948" остава на втората позиция с 40 т., но има реален шанс да я загуби, ако утре "Лудогорец" (40) спечели домакинството си срещу "Берое".

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:2 /репортаж/ Date: 14-02-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 02/14/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters: ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:2 /репортаж/ Date: 14-02-2026 ,Watch the Game Highlights from CSKA 1948 Sofia vs. PFC CSKA Sofia, 02/14/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: CSKA 1948 Sofia, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше доволен, след като отборът му спечели и третия си официален мач от началото на годината: "Много е трудно да играеш срещу един и същи противник през четири дни. Познаваме се много добре и няма с какво да се изненадаме. Изиграхме много хитро мача. Нямахме динамиката от мача за Купата, но успяхме да стигнем до победата. Начинът, по който изиграхме мача ни прави различен отбор. По-зрял е този отбор на ЦСКА. Спечелихме мача по много рационален начин. Ние сме силни, когато играем с топката. Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят точки. Посвещавам този успех на онези, които ни вярват и ни дават тласък. За всички тях е тази победа."

И.д. наставник на "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Създадохме достатъчно положения срещу отбора на гостите. Преди да отбележат първия гол, ние имахме ситуация, която се откри пред Диало. При първия гол бяхме с човек по-малко на терена. През второто полувреме се опитахме да обърнем играта. През последните 20 минути играхме с двама нападатели. Отново преди втория гол имахме положение пред Диало. Не ни стигнаха силите. Мисля, че изиграхме по-добър мач в сравнение с този преди три дни. Ще трябва да върнем отново настроението на отбора. Ще работим във всяка една фаза."