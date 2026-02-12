Загубата от ЦСКА коства поста на Иван Стоянов

"ЦСКА 1948" отново е в търсене на нов треньор. Иван Стоянов е напуснал поста си след загубата с 0:2 от ЦСКА в 1/4-финала за Купата на България. Той се е разделил с клуба по взаимно съгласие, поемайки вината за отпадането от турнира. Заедно с него напуска и асистентът му Коста Янев.

Новината е изненадваща, тъй като "ЦСКА 1948" се представяше добре в Първа лига под ръководството на Стоянов и заема второ място в класирането, на 7 точки от лидера "Левски" (47 т.). Освен това след загубата от ЦСКА треньорът не даде индикации, че това е последният му мач. Той дори се закани на ЦСКА, с който "ЦСКА 1948" отново ще играе в събота, този път за шампионата. "Трябва да се възстановим след този тежък мач и се готвим за събота, където мисля, че ще им е по-тежко на ЦСКА. Надявам се в събота да стъпим както трябва, да имаме повече положения и да ги реализираме", каза Стоянов. Той бе на поста от 29 април м.г., когато бе повишен от дублиращия в първия отбор.

В предстоящия мач "ЦСКА 1948" ще бъде воден от Александър Александров, който пък в момента води дубъла във Втора лига. За него това ще е втори престой на поста като временен треньор. Той бе начело на първия състав на "ЦСКА 1948" от 4 до 28 април, преди да бъде заменен именно от Иван Стоянов.