Асът на "ЦСКА 1948" беше "замразен"

Ако победим "Лудогорец", първенството ще се промени, убеден е треньорът Иван Стоянов

Днес, 18:05
След чудесния си изминал сезон Талис (на преден план) предизвика интереса на "Левски" и чуждестранни клубове, но в крайна сметка се оказа изваден от първия състав на "ЦСКА 1948".
Най-добрият нападател на "ЦСКА 1948" от изминалия сезон - Талис, е изваден от първия отбор. Той до момента не е записал нито една минута в официален мач през настоящото първенство. Причината не е контузия, а нежеланието му да преподпише контракта си с клуба. 

Заради доброто си представяне (39 мача и 10 гола във всички турнири) през сезон 2024/25 Талис предизвика интереса на "Левски" и няколко чуждестранни клуба. Сега обаче той е "замразен" в клуба си.

"Талис все още е част от отбора, но не могат да се разберат за нов договор с ръководството", каза треньорът Иван Стоянов.

Това ще е и единственият отсъстващ от състава за предстоящото домакинство срещу шампиона "Лудогорец" в понеделник в мач от XIII кръг. на Първа лига. Този мач е от голяма важност за "ЦСКА 1948" и Стоянов счита, че евентуална победа ще превърне тима му в реален претендент за титлата. В момента отборът му е втори в класирането с 26 точки - на 3 точки след лидера "Левски" и на 3 точки пред "Лудогорец" (който е с мач по-малко) и "Локомотив" (Пд).

"Ще е труден мачът за нас, но ако си го вземем, първенството става по друг начин. Ще се борим до края, ако можем да вземаме всеки мач, както досега. Очертава се сериозен мач. Има спад в състава на "Лудогорец", но те са "Лудогорец". Ще се борим да сме колкото е възможно по-високо в таблицата. Самочувствието идва с всеки изигран и спечелен мач. Представяме се добре в последните мачове, имаме самочувствие. Излизаме срещу един от най-добрите, ако не и най-добрия отбор в последните години. Ще излезем с нужното уважение и респект, но дотам", каза Стоянов.

Треньорът на "ЦСКА 1948" похвали специално и сина на Петър Хубчев - Валери, който е главен скаут в клуба. "Конкуренцията в отбора е убийствена. Сега е моментът да спомена нашия главен скаут Валери Хубчев, който се е погрижил тези футболисти да дойдат при нас. Надяваме се през зимата да дойдат още хора. Имаме много класни футболисти и всеки момент работим за развиването на всеки играч, както и цялостно на отбора. Изцяло ние отговаряме за селекцията на футболистите. Валери Хубчев денонощно ги гледа футболистите. Ако той или аз харесаме някой, гледаме го, след което го предлагаме на г-н Найденов (б.ред. - собственикът на "Ефбет" Цветомир Найденов, който е и основен спонсор на "ЦСКА 1948") и ако той се съгласи, го вземаме", коментира Иван Стоянов.

