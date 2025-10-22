Медия без
Шеф на "Лудогорец" обърка класирането

Треньорът Руи Мота няма да бъде сменен при загуба утре от "Йънг Бойс", увери Козмин Моци

Днес, 10:30
Козмин Моци изрази увереност, че "Лудогорец" ще спечели 15-ата си поредна шампионска титла, въпреки колебливия старт на сезона.
Техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци, неволно или от невежество, обърка мястото на отбора му във временното класиране. При заминаването на разградчани за Швейцария за гостуването срещу "Йънг Бойс" от Лига Европа Моци заяви, че тимът му е втори. Всъщност "Лудогорец" е на трето място с 23 точки - на 3 точки след "ЦСКА 1948" и на 6 точки след "Левски". Въпреки това шефът увери, че в края на сезона отборът отново ще стане шампион на България, за 15-и пореден път.

"Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони", каза Моци.

Той увери също така, че треньорът Руи Мота няма да бъде сменен при евентуална загуба утре: "Не е приятно на никой (б.ред. - домакинското равенство 1:1 със "Спартак 1918", Варна), но не може след един мач с "Йънг Бойс" да се взима някакво решение. Не мога да казвам, че този мач е критичен за един или друг човек."

Все пак "Лудогорец" замина с амбицията да не загуби в Швейцария. "Очакванията са да се върнем с точка или точки от "Йънг Бойс". Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. В този нов формат всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Ще се опитаме да вземем нещо от "Йънг Бойс" и се надявам, че ще успеем. Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин", коментира Моци.

Руи Мота има кадрови проблеми и за този мач. Заради контузии отпадат нападателят Квадво Дуа и защитникът Едвин Куртулуш. На мястото на последния в картотеката пред УЕФА бе заявен израелският национал Идан Нахмиас, тъй като Куртулуш няма да играе поне до края на годината.

Двубоят "Йънг Бойс" - "Лудогорец" е утре от 22:00 ч. наше време и ще бъде предаван по Макс спорт 3. Главен рефер ще е Мохамед Ал Емара, който е бил шест пъти съдия №1 във Финландия. Той е от иракски произход, роден е в бежански лагер в Саудитска Арабия.

