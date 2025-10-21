Най-добрата ни гимнастичка се контузи тежко на световното

тв скрийншот Екипът на националния ни отбор се опитва да установи степента на травмата в левия крак на падналата Валентина Георгиева, преди тя да бъде изведена от залата на инвалиден стол

Надеждата ни за медал на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта - Валентина Георгиева, получи тежка травма по време на изпълнение на коронния си прескок и бе изведена на инвалиден стол от залата.

19-годишната европейска вицешампионка падна тежко при приземяването след първия си опит в квалификациите на прескок и повече не можа да стане. При нея веднага притичаха хората от екипа на националния отбор, както и медицинските лица в залата.

Георгиева, която се класира 5-а на олимпийските игри в Париж 2024 и замина за Индонезия с амбиции за ново отличие, видимо изпитваше силни болки в левия крак и след неколкоминутни опити да бъде раздвижена, медицинските лица внесоха в залата носилка, фиксираха я в позиция на инвалиден стол и изнесоха с него талантливата ни гимнастичка от залата.

Все още няма официална информация от федерацията ни по гимнастика какво е естеството на травмата на Валентина, засега е ясно само, че е засегнато лявото коляно.

Тя приключи участието си на световното в Джакарта с оценка от 12.533 за фаталния първи опит на прескок и няма да запише там класиране заради липсата на втори скок. Освен това Георгиева участва в квалификациите и на греда, като бе много нестабилна - три пъти слезе от уреда и на два пъти се заклати сериозно, за което получи много ниска оценка от съдиите - едва 8.733, което я остави извън първите 110 на този уред.

Останалите ни две националки също не успяха да се класират сред първите 8 за финал на някой от уредите. Никол Стоименова остана извън първите 35 на греда с оценка от 12.300, на смесена успоредка е извън Топ 50 (с 11.766), а на земя - извън 80-те (с 10.800). Виктория Венциславова е извън първите 100 на греда (с 9.466), на земя е след 70-о място (с 11.300), а на смесена успоредка - след 80-о (с 10.066).

По този начин българското участие на световното приключи, тъй като и от мъжкия ни отбор никой не успя да влезе във финал на някой от уредите.