Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ММС отваря широко врата за треньори без образование

Поредната промяна в Наредба №1 вкарва в професията хора, които може да нямат и един час специализирано обучение

Днес, 06:14
Атанас Литков (вляво) и Милко Георгиев (вдясно) от екипа на световния шампион по щанги Карлос Насар не са вписани в Регистъра на треньорските кадри към ММС защото не отговарят на критериите, но след промяната в Наредба №1 няма да имат проблем за това.
bTV
Атанас Литков (вляво) и Милко Георгиев (вдясно) от екипа на световния шампион по щанги Карлос Насар не са вписани в Регистъра на треньорските кадри към ММС защото не отговарят на критериите, но след промяната в Наредба №1 няма да имат проблем за това.

Треньорската професия все повече се превръща в най-лесната и свободна за практикуване в България, независимо от образователния ценз на желаещия да се занимава с нея.

Това сочат поредните промени, подготвени от спортното министерство (ММС) в Наредба №1, която определя изискванията за заемане на треньорски длъжности, както и условията и реда за вписването на такива кадри в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).

Наредбата бе създадена за през 2011 г. и оттогава претърпя няколко промени, все в посока снижаване на изискванията към хората, упражняващи тази професия.

През 2019 г. бе "пипнат" чл. 11 от Наредбата. Така пред ЗФВС бяха приравнени хора с "международна квалификация" (курс с хорариум до 360 учебни часа към някоя международна федерация) към онези, придобили бакалавърска (3400 учебни часа) и магистърска (над 4000 часа) степен във висше училище, акредитирано в професионално направление "Спорт", в продължение на 4-6 г. и положили изпит за професионална квалификация пред държавна изпитна комисия.

Две години по-късно с нови промени бе премахнато изискването от поне 200 академични часа обучение за придобиване на инструкторска длъжност. И се даде възможност да се произвеждат инструктори на конвейрдори и за по 1-2 дни. А инструкторите всъщност са хората, които организират и провеждат масовите спортни занимания, включително в детски градини и училища.

Пак през 2021 г. за втори път бе изменен и прословутият чл. 11, отново спрямо най-долното ниво - инструкторите. И вече дори и само с еднодневен семинар на някоя федерация почти всеки, който е бил картотекиран 5 г. като състезател по съответния спорт, може да стане лицензиран инструктор, при това без никакво изискване за образователен ценз (да има поне средно или дори основно образование). Няма и изискване като какъв да е бил картотекиран за 5 години - при деца, юноши, аматьори или професионалисти.

Сега Наредба №1 слиза на друго ниво. Подготвените нови промени, качени за обществено обсъждане по съкратена процедура от 14 дни (до 27 октомври), вече предвиждат вписване в регистъра на треньорските кадри при пълно игнориране на всички изисквания. Достатъчно е да са "били треньори на спортисти от индивидуални или колективни спортове, спечелили медал на олимпийски или параолимпийски игри или на световни първенства за мъже и жени".

За целта трябва да се представят няколко удостоверения, сред които декларация от съответната българска спортна федерация, че лицето е било треньор на някой медалист от голямо първенство, независимо дали за България или за друга държава, придружени със справки от съответната международна федерация, интернет сайтове с класирания и т. н. Както и при предходните промени не е предвидено кандидатът да има какъвто и да е образователен ценз (начално, средно, висше образование).

В мотивите на ММС за промяната четем, че "липсата на формално образование може да бъде компенсирана от доказаната в практиката ефективност на треньорските им знания, умения и опит". 

Трябва да се отбележи, че и в момента никой не пречи на подобни хора да заемат треньорски постове и само един от примерите е Анатолий Замфиров, който през миналия сезон бе главен треньор на младежкия и отбора за Европейска купа по сноуборд. Неговите деца - Малена и Тервел, покориха световния сноуборд под негово ръководство, но той самият е ветеринар по образование и затова не е вписан в регистъра на треньорските кадри на ММС.

С промяната в Наредба №1 вече такива треньори може да бъдат вписвани в регистъра, а оттам и да влизат в програмата на спортното министерство за "кадрово осигуряване на спортните федерации". Впрочем, самото ММС е записало в мотивите за съкратената процедура по обществено обсъждане на наредбата, че е заради "необходимостта от своевременно стартиране на процедурите по кандидатстване с проекти по програмите в областта на спорта".

С други думи - вместо федерацията да трябва да плаща заплатата на такъв треньор, тя (или поне част от нея) вече може да идва от бюджета на ММС.

А, както е тръгнало, скоро ни очаква още една промяна в Наредба №1 - в регистъра да може да се вписват и чуждестранни специалисти и бивши известни спортисти. Подобно искане отправиха още през май вицепрезидентът на федерацията по ски Георги Бобев и шефът на таекуондото Слави Бинев на пресконференция.

Бобев поиска изключения в наредбата, така че да може директно федерация (а не единствено ММС) да вписва в треньорския регистър, давайки пример с легендарния скиор Херман Майер, когото "не можем да лицензираме според сегашното законодателство". 

Бинев пък настоя, че "кадри, които са се доказали като спортисти, е, меко казано, несериозно да бъдат изхвърлени с някаква наредба и да не могат да си вършат работата".

"Това, че човек е опериран сто пъти, например, не го прави хирург. За второто си трябва специализирано образование. С други думи - това, че някой е световен шампион като спортист, не го прави автоматично треньор. Това са две много различни неща. Иначе, по аналогия, българските ученици, спечелили международни състезания и олимпиади по математика, физика и пр., автоматично щяха да стават учители, математици, физици, инженери и др., без да следват висше специализирано образование. Такива лекари щяха да ни лекуват, педагози да учат децата ни, архитекти да строят сградите и т.н.", написа тогава в коментар на предложението на Бинев проф. Бисер Цолов от катедра "Мениджмънт и история на спорта" в НСА.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наредба за треньорските кадри

Още новини по темата

Защо българските треньори не стават за националния отбор
21 Окт. 2023

ММС отвори вратата към девалвация на треньорската професия
13 Февр. 2021

За някои недъзи в българския футбол
08 Февр. 2020

Новата наредба на ММС ще превърне треньорите в занаятчии*
09 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар