9 г. по-късно Селби направи хеттрик на UK Championship

Марк Селби спечели Шампионата на Обединеното кралство за трети път в кариерата си и излезе еднолично на четвърто място във вечната ранглиста на носителите на титли от Тройната корона в снукъра. На финала в Йорк 42-годишният англичанин надделя над своя сънародник и настоящ №1 в джентълменския спорт Джъд Тръмп с 10:8.

В първата сесия Веселяка от Лестър беше неудържим и поведе с 6:2, а в началото на вечерната сесия добави още един фрейм на сметката си и отвори разлика от пет партии във формата "10 от 19". Асото в колодата обаче демонстрира изключителната си непримиримост и два пъти успя да свие пасива си до минимум - при 7:8 и 8:9, но все пак опонентът му пресече финалната линия с брейк от 69 точки в 18-ия фрейм.

Селби оформи своя хеттрик на UK Championship девет години след втория си триумф през 2016 г. Дебютното си отличие в турнира Марк спечели още през 2012 г.

Това е общо 9-а титла от Тройната корона за Веселяка, който има също четири от световното първенство и три от "Мастърс". Така той задмина легендата Джон Хигинс, притежаващ осем трофея от най-престижната верига. Повече от Селби притежават само Стив Дейвис (15), Стивън Хендри (18) и Рони О`Съливан (23).

"Невероятно е да надминеш Джон Хигинс по победи в Тройната корона. Възхищавам му се от години - сподели Марк. - Когато бях млад, той беше на върха на играта си и все още е на върха. Да знам, че съм пред него с една дължина е невероятно. Той все още е способен да печели турнири от Тройната корона и няма да се изненадам, ако го направи този сезон. Разбирам се много добре с него, така че мога да се пошегувам малко за това."

С шампионския чек за 250 000 британски паунда в Йорк Селби се изкачва от 11-о на 6-о място в световната ранглиста.

"Да спечелиш турнир в днешно време е толкова трудно. Наблягам толкова много на тези турнири от Тройната корона - добави шампионът. - Винаги се старая малко повече и напрежението е по-голямо. Това са събитията, по които оценявам биографията си. Хубаво е да постигаш двуцифрени резултати."

