"Клуб 1000" прие четвърти член - Нийл Робъртсън

Нийл Робъртсън се превърна в едва четвъртия играч в историята на снукъра, реализирал 1000 сенчъри брейка в професионалната верига. 43-годишният австралиец достигна котата със серия от 105 точки при победата си с 6:1 фрейма срещу Умут Дикме в квалификациите за "Интернешънъл Чемпиъншип".

Гръмотевицата се присъединява към легендарна компания в "Клуб 1000". Досега единствено Рони О`Съливан (1300), Джъд Тръмп (1106) и Джон Хигинс (1042) бяха преминавали 4-цифрената граница от стотачки. Следващият най-близо до целта е Марк Селби с 913 сенчърита.

1,000 CENTURIES FOR NEIL ROBERTSON!!!⁰



The Australian becomes just the fourth player in snooker history to hit the 1,000-ton milestone.



Take a bow, @nr147 👏🇦🇺 pic.twitter.com/sCFDQt6jCo — WST (@WeAreWST) 30 септември 2025 г.

Робъртсън има богата история на постижения в брейкбилдинга. През 2013/2014 г. именно той стана първият играч, постигнал сто сенчъри брейка в рамките на един сезон, завършвайки кампанията със 103 трицифрени серии. Впоследствие този рекорд беше подобрен от Тръмп, който приключи сезон 2024/2025 със 107 стотачки.

Вече втори пореден сезон световният тур (WST) дава премия от 100 000 британски паунда за първия играч, който достигне кота "100" в конструирането на сенчърита.