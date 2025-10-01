Медия без
"Клуб 1000" прие четвърти член - Нийл Робъртсън

Австралиецът вече има четирицифрен брой сенчърита в професионалния снукър

Днес, 09:01
Нийл Робъртсън се присъедини към легендарна компания брейкбилдъри.
WORLD SNOOKER
Нийл Робъртсън се присъедини към легендарна компания брейкбилдъри.

Нийл Робъртсън се превърна в едва четвъртия играч в историята на снукъра, реализирал 1000 сенчъри брейка в професионалната верига. 43-годишният австралиец достигна котата със серия от 105 точки при победата си с 6:1 фрейма срещу Умут Дикме в квалификациите за "Интернешънъл Чемпиъншип".

Гръмотевицата се присъединява към легендарна компания в "Клуб 1000". Досега единствено Рони О`Съливан (1300), Джъд Тръмп (1106) и Джон Хигинс (1042) бяха преминавали 4-цифрената граница от стотачки. Следващият най-близо до целта е Марк Селби с 913 сенчърита. 

Робъртсън има богата история на постижения в брейкбилдинга. През 2013/2014 г. именно той стана първият играч, постигнал сто сенчъри брейка в рамките на един сезон, завършвайки кампанията със 103 трицифрени серии. Впоследствие този рекорд беше подобрен от Тръмп, който приключи сезон 2024/2025 със 107 стотачки.

Вече втори пореден сезон световният тур (WST) дава премия от 100 000 британски паунда за първия играч, който достигне кота "100" в конструирането на сенчърита.

CENTURY 1,000 FOR ROBBO! Neil Robertson Joins Exclusive Club | International Championship Quals 2025
Neil Robertson has become just the fourth player in history to make 1,000 official centuries. He achieved the feat in qualification (round 1) for the Interna...
YouTube
