Водопадът "147" не секва

WORLD SNOOKER Али Картър маха усмихнат на публиката в "Брентууд Сентър", след като току-що я е направил свидетел на 10-ия максимум през сезона.

По-малко от три месеца след началото на сезона в професионалния снукър, в тура вече има произведени 10 максимални брейка. За над четири десетилетия след първия регистриран официален максимум - на Стив Дейвис на 11 януари 1982 г., има само осем предишни кампании, в които са постигнати двуцифрен брой серии от 147 точки. И в никоя от тях това не се е случвало по-рано от февруари.

Сега десетият максимален брейк беше осъществен още на 17 септември. Стори го Али Картър в мача срещу Аарън Хил от II кръг на Откритото първенство на Англия в Брентууд. Капитана направи 15 комбинации с черната топка и разчисти цветните в четвъртия фрейм, след който поведе с 3:1 във формат "4 от 7".

ANOTHER 147!!!@TheCaptain147 achieves perfection for the fourth time in his career with a maximum against Aaron Hill.



The TENTH maximum so far this season.

В крайна сметка обаче 46-годишният англичанин загуби с 3:4 от два пъти по-младия ирландец и отпадна от надпреварата. По ирония на съдбата именно Хил стана автор на предишната 147-ица този сезон, при това само три дни по-рано - при победата с 4:2 над Яо Пънчън в предварителните кръгове на "Инглиш Оупън".

За Картър максимумът е четвърти в кариерата и той се изравни на 16-о място във вечната ранглиста по този показател с Райън Дей и Джан Анда. Абсолютен рекордьор е Рони О`Съливан със 17 максимални брейка, включително два в един мач това лято.

Общо това е 227-ата перфектна серия от 147 точки в историята на джентълменския спорт. Рекордът за най-много максимуми в рамките на един сезон е 15 от последната кампания през 2024/2025 г. Тогава десетият максимален брейк беше постигнат чак на 5 февруари от Марк Селби.

Най-ранната дата, на която в професионалната верига се е стигало до десетата 147-ица, е 1 февруари - през 2017 г. с автор Том Форд.