Веселяка е претендентът за титлата на Асото в Йорк

Защитаващият титлата си от 2024 г. Джъд Тръмп ще се изправи срещу Марк Селби във финала на първия за годината турнир от Тройната корона на снукъра - Шампионата на Обединеното кралство в Йорк. До изцяло английския дуел за трофея се стигна след като Асото в колодата елиминира австралиеца Нийл Робъртсън с 6:3 фрейма, а Веселяка от Лестър се справи със същия резултат със своя близък приятел и сънародник Шон Мърфи.

На 1/2-финалите повече интрига имаше в следобедния двубой между Тръмп и Робъртсън, в който Гръмотевицата от Мелбърн поведе с 3:2 след драматична 47-минутна пета партия. След това обаче световният №1 наниза серии от 72, 53, 68 и 53 точки, затваряйки срещата с четири последователни фрейма на своя сметка.

Вечерта Селби спечели четири от първите пет партии и макар след това Мърфи да сви пасива си до 3:4, изгледа от стола си триумфални брейкове от 72 и 127 в заключителните два фрейма.

За Марк това ще е първи финал на UK Championship от 2016 г., когато в епичен мач срази Рони О`Съливан с 10:7 и заслужи втория си трофей в надпреварата след 2012 г. Също двукратният победител Джъд (2011, 2024) пък ще опита да стане едва четвъртият играч в историята, успял да спечели класическия турнир в два поредни сезона, след легендите Стив Дейвис (1980-1981, 1984-1987), Стивън Хендри (1989-1990, 1994-1996) и О`Съливан (2017-2018).

Супердуелът между Тръмп и Селби ще се проведе във формат "10 от 19" в две сесии днес - от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Финалът в Йорк ще бъде излъчван пряко по "Евроспорт 1".

UK CHAMPIONSHIP 2025



1/2-финали (6 от 11)

№1 Джъд Тръмп (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 6:3

№11 Марк Селби (Анг) - №10 Шон Мърфи (Анг) 6:3



Финал (10 от 19, две сесии)

Джъд Тръмп - Марк Селби 7.XII, 15:00 / 21:00, E1