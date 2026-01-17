Медия без
Драма до последния възможен фрейм излъчи претендентите на "Мастърс"

Вълшебника и Воина ще спорят за най-ценния трофей извън ранкинг системата в снукъра

Днес, 09:40
Джон Хигинс е свил победоносно юмрук в спонтанен изблик на радост след края на мача с Джъд Тръмп в "Александра Палас".
Джон Хигинс е свил победоносно юмрук в спонтанен изблик на радост след края на мача с Джъд Тръмп в "Александра Палас".

Два 1/2-финала в пълния формат "6 от 11" излъчиха претендентите за титлата от снукър класиката "Мастърс" в Лондон. И двата мача в предпоследния ден от надпреварата в "Александра Палас" предложиха драма до последния възможен фрейм и оставиха зрителите без дъх.

В следобедната сесия Джон Хигинс извоюва епична победа с 6:5 срещу световния №1 Джъд Тръмп. 50-годишният шотландец изоставаше с 0:3 и 3:5, но изтръгна финалните три партии, възползвайки се максимално от неточности в играта на 36-годишния англичанин.

Така Вълшебника от Уишоу се превърна в най-възрастния финалист в турнир от Тройната корона на всички времена. Само четири месеца преди 51-вия си рожден ден великият Джон подобри рекорда на иконата Рей Риърдън, който е на 50 г. и 3 месеца, когато през 1983-та губи финала на "Мастърс".

"Беше невероятно, не мога да повярвам, че се класирах напред - сподели Хигинс. - Джъд контролираше напълно играта при 3:0, аз бях напълно объркан и бях съсипан, защото нищо не ми се поучаваше. Напоследък загубих много подобни мачове, което беше наистина трудно за приемане. Просто не се предадох днес. Вероятно това трябва да се отбележи като една от най-големите ми победи, защото Джъд е толкова велик шампион и беше спечелил толкова много мачове срещу мен през последните няколко години. Ще се насладя на тази вечер, а утре просто ще изляза и отново ще дам всичко от себе си."

Съперник на Джон Хигинс във финала ще бъде друг англичанин - Кайрън Уилсън, който късно снощи надделя над китайската сензация У Идзъ с 6:5. Воина от Кетъринг поведе с 2:1 и 4:2, но после 22-годишният азиатски вундеркинд спечели три поредни фрейма и се озова на крачка от финала в дебютното си участие на "Мастърс". Световният шампион от 2024 г. обаче намери обратно концентрацията си и измъкна последните две партии, изстрелвайки сенчъри брейк от 117 точки в решаващата 11-а.

"Не съм сигурен колко още такива фреймове мога да понеса - заяви с усмивка Уилсън. - При 4:5 изглеждаше сякаш се прибирам вкъщи, но боговете на снукъра ми се усмихнаха. Идвайки тук тази седмица, усетих, че мога да се състезавам, имах известна увереност и вяра. Финалите тук винаги са трудни, играл съм срещу Марк Алън и Шон Мърфи и не става по-лесно срещу Джон Хигинс. Той е мой герой. Израснах, гледайки го, и обичам това, което е дал на играта, той е пример за подражание."

Финалът в "Али Пали" е във формат "10 от 19" и ще се проведе в две сесии днес - от 15:00 и 21:00 ч. българско време. За Хигинс това ще е шесто участие в мача за трофея от "Мастърс" и той ще се бори за третата си кристална купа след 1999 и 2006 г. Уилсън пък ще търси първата си титла в надпреварата между играчите от Топ 16, след като загуби първите си два финала в нея (2018, 2025).

 

"МАСТЪРС" 2026

1/2-финали (6 от 11)

№13 У Идзъ (Кит) - №4 Кайрън Уилсън (Анг) 5:6
№3 Джъд Тръмп (Анг) - №7 Джон Хигинс (Шот) 5:6

Финал (10 от 19, две сесии)

Кайрън Уилсън - Джон Хигинс 18.I, 15:00 / 21:00

 

