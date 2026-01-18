Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кайрън Уилсън стана 26-ият шампион на "Мастърс"

Воина от Кетъринг вече притежава два от трите трофея на Тройната корона в снукъра

Днес, 09:20
Кайрън Уилсън държи кристалния трофей "Пол Хънтър", прегърнат от майка си Соня и баща си Роб.
WORLD SNOOKER
Кайрън Уилсън държи кристалния трофей "Пол Хънтър", прегърнат от майка си Соня и баща си Роб.

Кайрън Уилсън спечели за първи път титлата на "Мастърс" и стана 26-ият различен шампион в най-престижния турнир извън ранкинг системата на професионалния снукър. На финала в лондонската зала "Александра Палас" 34-годишният англичанин победи шотландската легенда Джон Хигинс с 10:6.

За Воина от Кетъринг това е втори от трите най-ценни трофея в джентълменския спорт, след като през 2024 г. спечели световното първенство в Шефилд. Сега той вече се нуждае само от купата в Шампионата на Обединеното кралство в Йорк, за да стане 12-ият притежател на Тройната корона.

Вълшебника от Уишоу пък имаше шанс да бъде най-възрастният победител в който и да е от трите най-големи турнира. Четири месеца преди 51-вия си рожден ден той постави рекорд за най-възрастен финалист, но в самия мач за титлата беше бледа сянка на играча, който през седмицата елиминира световния шампион Джао Синтун и световния №1 Джъд Тръмп.

Хигинс направи редица непредизвикани грешки и даде възможност на Уилсън да спечели няколко важни фрейма в заключителната част на мача. Шотландският ветеран се държеше близо в резултата до 5:6, но след това англичанинът измъкна четири от последните пет партии. Новият шампион приключи мача с два сенчъри брейка (103, 111) и още три серии над 50 точки (58, 53, 78).

"През 2018 г., когато загубих на финала тук, плаках като малко момиче и сега се опитвам да не плача, защото това означава толкова много за мен - сподели Кайрън. - Абсолютна чест е да споделя масата с Джон, той е мой идол. Днес беше истинска борба от самото начало и аз просто се опитах да бъда толкова упорит, колкото Джон е бил през годините. Винаги давах всичко от себе си, дори когато страдах. Ще се гордея с тази победа до края на живота си."

Триумфът е с двойно значение за Уилсън, който само преди два месеца беше изпаднал в дълбока психологическа дупка заради здравословни проблеми на своята съпруга Софи. През ноември той отпадна още в I кръг на UK Championship с поражение с 4:6 срещу Елиът Слесър,

"След Шампионата си мислех, че съм приключил. Не знаех дали някога изобщо ще се спечеля нещо отново - коментира снощи Воина. - Обещах на майка ми, че ще има това парче кристал на масата у дома. Имам толкова подкрепящо семейство, хората не виждат какво се случва зад затворени врати, но бях в ужасно състояние след UK. Съпругата ми Софи ми помогна да се възстановя."

 

"МАСТЪРС" 2026

Финал (10 от 19, две сесии)

№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №7 Джон Хигинс (Шот) 10:6

 

DECISIVE MOMENTS? 😳| Kyren Wilson vs John Higgins | Johnstone's Paint Masters Final 2026
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube
FANTASTIC FINAL! 🏆 | Kyren Wilson vs John Higgins | Johnstone's Paint Masters Final 2026
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Мастърс, Кайрън Уилсън, Джон Хигинс

Още новини по темата

Драма до последния възможен фрейм излъчи претендентите на "Мастърс"
18 Яну. 2026

Воина оцеля на ръба в дуела с Гръмотевицата
17 Яну. 2026

Хигинс стана най-възрастният 1/2-финалист на "Мастърс" от 43 г.
16 Яну. 2026

"Мастърс" роди парадокс: 8х8 = 6:2
15 Яну. 2026

Воина отсрами Англия в снукър дуела с Китай
14 Яну. 2026

Световният шампион спечели първата си победа на "Мастърс"
13 Яну. 2026

Вундеркинд помете шампиона на "Мастърс"
12 Яну. 2026

Рекордьорът О`Съливан пак се отказа от "Мастърс"
10 Яну. 2026

Клуб "147" прие 87-ия си член
03 Яну. 2026

14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион
22 Дек. 2025

Ветеран стана вторият аматьор с ранкинг титла в снукъра
14 Дек. 2025

9 г. по-късно Селби направи хеттрик на UK Championship
08 Дек. 2025

Веселяка е претендентът за титлата на Асото в Йорк
07 Дек. 2025

Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship
06 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?