Кайрън Уилсън стана 26-ият шампион на "Мастърс"

Кайрън Уилсън спечели за първи път титлата на "Мастърс" и стана 26-ият различен шампион в най-престижния турнир извън ранкинг системата на професионалния снукър. На финала в лондонската зала "Александра Палас" 34-годишният англичанин победи шотландската легенда Джон Хигинс с 10:6.

За Воина от Кетъринг това е втори от трите най-ценни трофея в джентълменския спорт, след като през 2024 г. спечели световното първенство в Шефилд. Сега той вече се нуждае само от купата в Шампионата на Обединеното кралство в Йорк, за да стане 12-ият притежател на Тройната корона.

KYREN WILSON IS A MASTERS CHAMPION! 🏆



The World No. 2 defeats John Higgins 10-6 to lift his second Triple Crown trophy.



Look out... The Warrior is BACK! 💥#TheMasters | @JohnstonesUK pic.twitter.com/ogFszZB3Lw — WST (@WeAreWST) 18 януари 2026 г.

Вълшебника от Уишоу пък имаше шанс да бъде най-възрастният победител в който и да е от трите най-големи турнира. Четири месеца преди 51-вия си рожден ден той постави рекорд за най-възрастен финалист, но в самия мач за титлата беше бледа сянка на играча, който през седмицата елиминира световния шампион Джао Синтун и световния №1 Джъд Тръмп.

Хигинс направи редица непредизвикани грешки и даде възможност на Уилсън да спечели няколко важни фрейма в заключителната част на мача. Шотландският ветеран се държеше близо в резултата до 5:6, но след това англичанинът измъкна четири от последните пет партии. Новият шампион приключи мача с два сенчъри брейка (103, 111) и още три серии над 50 точки (58, 53, 78).

"През 2018 г., когато загубих на финала тук, плаках като малко момиче и сега се опитвам да не плача, защото това означава толкова много за мен - сподели Кайрън. - Абсолютна чест е да споделя масата с Джон, той е мой идол. Днес беше истинска борба от самото начало и аз просто се опитах да бъда толкова упорит, колкото Джон е бил през годините. Винаги давах всичко от себе си, дори когато страдах. Ще се гордея с тази победа до края на живота си."

Триумфът е с двойно значение за Уилсън, който само преди два месеца беше изпаднал в дълбока психологическа дупка заради здравословни проблеми на своята съпруга Софи. През ноември той отпадна още в I кръг на UK Championship с поражение с 4:6 срещу Елиът Слесър,

"След Шампионата си мислех, че съм приключил. Не знаех дали някога изобщо ще се спечеля нещо отново - коментира снощи Воина. - Обещах на майка ми, че ще има това парче кристал на масата у дома. Имам толкова подкрепящо семейство, хората не виждат какво се случва зад затворени врати, но бях в ужасно състояние след UK. Съпругата ми Софи ми помогна да се възстановя."

"МАСТЪРС" 2026



Финал (10 от 19, две сесии)