Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Световният шампион спечели първата си победа на "Мастърс"

Китай постави рекорд с трети свой снукър играч на 1/4-финалите в "Александра Палас"

Днес, 08:48
Джао Синтун маха на публиката в "Али Пали" след първия спечелен мач на "Мастърс" в кариерата си.
WORLD SNOOKER
Джао Синтун маха на публиката в "Али Пали" след първия спечелен мач на "Мастърс" в кариерата си.

Джао Синтун постави успешно начало на мисията си да се превърне в първия азиатски играч с Тройна корона в снукъра. Настоящият световен шампион и бивш победител в Шампионата на Обединеното кралство спечели своята изобщо първа победа на "Мастърс", надигравайки в I кръг Гари Уилсън с 6:2 фрейма.

Това беше трети китайско-английски сблъсък от началото на турнира в лондонската зала "Александра Палас" и трети успех за представителя на Поднебесната империя. В откриващия ден У Идзъ детронира миналогодишния носител на титлата Шон Мърфи, а Сяо Гуодун срази Марк Селби.

Така Китай вече постави рекорд, класирайки трима свои играчи за 1/4-финалите на най-елитната надпревара за състезателите от Топ 16. А в схемата има още двама китайци, които тепърва ще започнат участие, по ирония на съдбата също с мачове срещу англичани - Съ Дзяхуей срещу Кайрън Уилсън и Дин Дзюнхуей срещу Джъд Тръмп.

"Изненада е, но също е и много добра новина, че петима китайски играчи все още са тук - коментира Джао. - Китайският снукър е много по-добър от преди и се надявам в бъдеще да имаме още повече играчи в "Мастърс", защото това е невероятно събитие. Определено съм под голямо напрежение, откакто спечелих световната титла. Не мисля за това, докато не стигна до мястото на събитието, след което се приближавам до масата и тогава го усещам. Но се опитвам да се насладя на това напрежение."

На следващото стъпало Синтун очаква победителя от мача между шотландската легенда Джон Хигинс и английския ветеран Бари Хоукинс, които ще изиграят своя мач от I кръг днес. Китаецът загуби именно от Хигинс своя единствен предишен мач на "Мастърс" - през 2022 г.

Другият 1/4-финалист, който стана известен в понеделник, е Марк Алън. Северноирландецът победи своя съименник от Уелс Марк Уилямс с 6:2 фрейма. Любопитното е, че всички четири изиграни мача досега в тазгодишното издание на "Мастърс" приключиха с един и същи резултат.

 

"МАСТЪРС" 2026

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6
№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 14.I, 21:00
№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 13.I, 15:00

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 14.I, 15:00
№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6

№7 Джон Хигинс (Шот) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 13.I, 21:00
№2 Джао Синтун (Кит) - №16 Гари Уилсън (Анг) 6:2

 

World Champion SHINES In London! 🤩 | Zhao Xintong vs Gary Wilson | Johnstone's Paint Masters
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is coming. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the th...
YouTube
INTRIGUING BATTLE ENDS IN FUNNY MOMENT! 😅 | Mark Williams vs Mark Allen | Johnstone's Paint Masters
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is coming. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the th...
YouTube
CLASH OF THE MARKS! Mark Williams vs Mark Allen | 2026 Johnstone's Paint Masters
The 2026 Johnstone's Paint Masters at Alexandra Palace in London is here. Catch all the action from January 11th to 18th.The best way to relieve all the the ...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Мастърс, Джао Синтун, Гари Уилсън, Марк Алън, Марк Уилямс

Още новини по темата

Вундеркинд помете шампиона на "Мастърс"
12 Яну. 2026

Рекордьорът О`Съливан пак се отказа от "Мастърс"
10 Яну. 2026

Клуб "147" прие 87-ия си член
03 Яну. 2026

14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион
22 Дек. 2025

Ветеран стана вторият аматьор с ранкинг титла в снукъра
14 Дек. 2025

9 г. по-късно Селби направи хеттрик на UK Championship
08 Дек. 2025

Веселяка е претендентът за титлата на Асото в Йорк
07 Дек. 2025

Две супердербита ще определят финалистите на UK Championship
06 Дек. 2025

И световният шампион приключи безславно в Йорк
05 Дек. 2025

UK Championship свърши в I кръг за петима от Топ 16
03 Дек. 2025

Световният шампион извоюва първа титла след "Крусибъл"
22 Ноем. 2025

Селби е за първи път "Шампион на шампионите"
17 Ноем. 2025

22-годишен китаец извоюва първа ранкинг титла
09 Ноем. 2025

"Максималният" рекорд в снукъра вече виси на косъм
05 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?