Световният шампион спечели първата си победа на "Мастърс"

Джао Синтун постави успешно начало на мисията си да се превърне в първия азиатски играч с Тройна корона в снукъра. Настоящият световен шампион и бивш победител в Шампионата на Обединеното кралство спечели своята изобщо първа победа на "Мастърс", надигравайки в I кръг Гари Уилсън с 6:2 фрейма.

Това беше трети китайско-английски сблъсък от началото на турнира в лондонската зала "Александра Палас" и трети успех за представителя на Поднебесната империя. В откриващия ден У Идзъ детронира миналогодишния носител на титлата Шон Мърфи, а Сяо Гуодун срази Марк Селби.

Така Китай вече постави рекорд, класирайки трима свои играчи за 1/4-финалите на най-елитната надпревара за състезателите от Топ 16. А в схемата има още двама китайци, които тепърва ще започнат участие, по ирония на съдбата също с мачове срещу англичани - Съ Дзяхуей срещу Кайрън Уилсън и Дин Дзюнхуей срещу Джъд Тръмп.

ZHAO BEATS WILSON! 🙌



The World Champion becomes the first seed to win their first round match, making it a record three Chinese players in the Quarter-Finals!#themasters | @johnstonesuk pic.twitter.com/oRWzC3Y7SM — WST (@WeAreWST) 12 януари 2026 г.

"Изненада е, но също е и много добра новина, че петима китайски играчи все още са тук - коментира Джао. - Китайският снукър е много по-добър от преди и се надявам в бъдеще да имаме още повече играчи в "Мастърс", защото това е невероятно събитие. Определено съм под голямо напрежение, откакто спечелих световната титла. Не мисля за това, докато не стигна до мястото на събитието, след което се приближавам до масата и тогава го усещам. Но се опитвам да се насладя на това напрежение."

На следващото стъпало Синтун очаква победителя от мача между шотландската легенда Джон Хигинс и английския ветеран Бари Хоукинс, които ще изиграят своя мач от I кръг днес. Китаецът загуби именно от Хигинс своя единствен предишен мач на "Мастърс" - през 2022 г.

Другият 1/4-финалист, който стана известен в понеделник, е Марк Алън. Северноирландецът победи своя съименник от Уелс Марк Уилямс с 6:2 фрейма. Любопитното е, че всички четири изиграни мача досега в тазгодишното издание на "Мастърс" приключиха с един и същи резултат.

VINTAGE PISTOL! 🔫



Mark Allen produces a combination of granite match play and high scoring to defeat Mark Williams 6-2!#TheMasters | @johnstonesuk pic.twitter.com/miHDKRqMJu — WST (@WeAreWST) 12 януари 2026 г.

"МАСТЪРС" 2026

I кръг (6 от 11)

№1 Шон Мърфи (Анг) - №13 У Идзъ (Кит) 2:6

№8 Марк Селби (Анг) - №11 Сяо Гуодун (Кит) 2:6

№5 Нийл Робъртсън (Авл) - Крис Уейклин (Анг) 14.I, 21:00

№4 Кайрън Уилсън (Анг) - №15 Съ Дзяхуей (Кит) 13.I, 15:00

№3 Джъд Тръмп (Анг) - №12 Дин Дзюнхуей (Кит) 14.I, 15:00

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №10 Марк Алън (СИрл) 2:6