14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион

На шотландския "Оупън" Крис Уейклин спечели втората си ранкинг титла в снукъра

Днес, 08:49
Крис Уейклин е щастлив заедно със семейството си и трофея "Стивън Хендри" в залата на "Медоубанк Спортс Сентър" в Единбург.
WORLD SNOOKER
Крис Уейклин спечели Откритото първенство на Шотландия по снукър и се превърна в 13-ия различен шампион от началото на сезона в професионалната верига на джентълменския спорт. Турнирът в Единбург беше 14-ият за 2025/2026 г., като единственият играч, завоювал повече от един трофей през кампанията, остава Марк Селби, триумфирал в "Шампион на шампионите" и UK Championship.

На финала в "Медоубанк Спортс Сентър" Уейклин разгроми китаеца Чан Биню с 9:2 фрейма. Азиатският левичар, за когото това беше първи ранкинг финал в кариерата, поведе с 2:1 в началото на мача, но след това 33-годишният англичанин спечели осем поредни партии, слагайки поантата със сенчъри брейк от 104 т. в 11-ия фрейм.

За британеца титлата е втора от ранкинг системата, но първа в класическия формат на снукъра. Дебютното му отличие беше от блиц състезанието "Шутаут" през 2023 г.

"През първите два месеца, след като станах професионалист през 2013 г., си мислех, че този ден ще настъпи скоро. После разбрах, че всички са невероятни и че аз не бях много добър тогава - сподели с усмивка Крис. - По онова време бях със стария си треньор Гари Морис, светла памет на душата му. Той винаги ми казваше, че съм достатъчно добър. Няколко месеца преди да почине успях да спечеля "Шутаут" и да му дам онзи трофей. Сега вярвам, че той ме гледа отвисоко."

С шампионския чек за 100 000 британски паунда от "Скотиш Оупън" Уейклин се изкачва от №17 до №14 в световната ранглиста. Подгласникът му Чан пък се придвижва от 70-о на 62-ро място.

DRAMA FROM NOTHING! 😅 Chris Wakelin vs Chang Bingyu Title Match | BetVictor Scottish Open 2025
The action keeps coming on the World Snooker Tour with the BetVictor Scottish Open, running from December 15th to 21st at the Meadowbank Sports Centre in Edi...
YouTube
DOMINANT DISPLAY SECURES TITLE! 🎉 | Chris Wakelin vs Chang Bingyu | BetVictor Scottish Open 2025
WST Play: https://www.wst.tv/playWebsite: www.wst.tvTwitter: @wearewstFacebook: /worldsnookertourInstagram: @worldsnookertourTikTok: @worldsnookertourLinkedI...
YouTube
