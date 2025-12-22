14-ият турнир за сезона излъчи 13-и различен шампион

WORLD SNOOKER Крис Уейклин е щастлив заедно със семейството си и трофея "Стивън Хендри" в залата на "Медоубанк Спортс Сентър" в Единбург.

Крис Уейклин спечели Откритото първенство на Шотландия по снукър и се превърна в 13-ия различен шампион от началото на сезона в професионалната верига на джентълменския спорт. Турнирът в Единбург беше 14-ият за 2025/2026 г., като единственият играч, завоювал повече от един трофей през кампанията, остава Марк Селби, триумфирал в "Шампион на шампионите" и UK Championship.

На финала в "Медоубанк Спортс Сентър" Уейклин разгроми китаеца Чан Биню с 9:2 фрейма. Азиатският левичар, за когото това беше първи ранкинг финал в кариерата, поведе с 2:1 в началото на мача, но след това 33-годишният англичанин спечели осем поредни партии, слагайки поантата със сенчъри брейк от 104 т. в 11-ия фрейм.

За британеца титлата е втора от ранкинг системата, но първа в класическия формат на снукъра. Дебютното му отличие беше от блиц състезанието "Шутаут" през 2023 г.

"През първите два месеца, след като станах професионалист през 2013 г., си мислех, че този ден ще настъпи скоро. После разбрах, че всички са невероятни и че аз не бях много добър тогава - сподели с усмивка Крис. - По онова време бях със стария си треньор Гари Морис, светла памет на душата му. Той винаги ми казваше, че съм достатъчно добър. Няколко месеца преди да почине успях да спечеля "Шутаут" и да му дам онзи трофей. Сега вярвам, че той ме гледа отвисоко."

С шампионския чек за 100 000 британски паунда от "Скотиш Оупън" Уейклин се изкачва от №17 до №14 в световната ранглиста. Подгласникът му Чан пък се придвижва от 70-о на 62-ро място.