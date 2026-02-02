Медия без
Асото спечели 31-вата си ранкинг титла

Световният №1 в снукъра сложи край на 14-месечна пауза с четвърти триумф в Берлин

Днес, 08:59
Джъд Тръмп целува кристалния трофей от "Германския Мастърс", който спечели за рекорден четвърти път.
WORLD SNOOKER
Джъд Тръмп целува кристалния трофей от "Германския Мастърс", който спечели за рекорден четвърти път.

Джъд Тръмп спечели за рекорден четвърти път "Германския Мастърс" и прибави общо 31-ва титла към колекцията си от отличия в ранкинг системата на снукъра. В изцяло английски финал в зала "Темподром" в Берлин световният №1 разгроми Шон Мърфи с 10:4.

Мачът беше сравнително равностоен в първата сесия, в която Магьосника спечели последния фрейм, за да ограничи изоставането си до 3:5. Вечерта обаче Асото в колодата взе откриващите четири партии и скоро след това затвори двубоя.

Мърфи направи два сенчъри брейка (103, 117) и още три серии над 50 точки (58, 60, 55), а Тръмп реализира една стотачка (101) и шест халф-сенчърита (71, 62, 64, 68, 59, 61).

"Невероятно е да спечелиш такова специално събитие. Всеки път, когато идвам тук, съм много щастлив, че имам възможност да играя пред тази фантастична публика. Имам толкова специални спомени от всеки финал тук. Днес не беше по-различно. Изиграх много солиден мач", каза 36-годишният Джъд, който спечели турнира в германската столица също през 2020, 2021 и 2024 г.

Сегашният трофей сложи край на 14-месечна пауза без ранкинг титла за Тръмп. За последно той беше вдигал купа на UK Championship през 2024 г.

"Не мога да кажа, че времето без спечелен турнир е било трудно - коментира лидерът в световната ранглиста. - Просто ставаше въпрос за това да бъда в правилното психическо състояние, за да спечеля, когато се появи следващият шанс. Беше важно да не се самокритикувам прекалено и да приема позитивите, които ме поставиха в позиция да спечеля. Последните три или четири месеца бяха наистина много добри."

С общо 31 титли Джъд Тръмп се доближава все по-бързо до "светата троица" на снукъра. Повече ранкинг трофеи имат само Джон Хигинс (33), Стивън Хендри (36) и Рони О`Съливан (41).

SENSATIONAL SNOOKER! 🤝 | Judd Trump vs Shaun Murphy | Machineseeker German Masters Final 2026
Ever present on the calendar since 2011, the Machineseeker German Masters is one of the highlights of the season for many players and fans, staged at the mar...
YouTube
TITLE MATCH! 👊 Judd Trump vs Shaun Murphy | Machineseeker German Masters 2026
Ever present on the calendar since 2011, the Machineseeker German Masters is one of the highlights of the season for many players and fans, staged at the mar...
YouTube
