Ингемар Стенмарк - една легенда на 70

В наши дни Ингемар Стенмарк се споменава главно когато рекордите му в ските са застрашени. Но дори и в съвременните състезания „Стенмарк“ си остава синоним на необикновеното - еталон за високи постижения и отправна точка за изключителни резултати. Днес шведската легенда навършва 70 години - добър повод да погледнем отново към „ерата на Стенмарк“.

В родната Швеция победите му го превърнаха в национален герой, а състезанията по ски алпийски дисциплини станаха култов спорт. Шапките с пискюлче, които Стенмарк носеше при спусканията си между червените и сини врати, се превърнаха в задължителни модни артикули. Той бе законодател на тенденциите, и то в страна, която всъщност е могъща сила в ски бягането. Дори занятията в шведските училища са били прекъсвани, за да могат учениците да гледат състезанията на своя национален герой.

Избягваше светлината на прожекторите

Стенмарк никога не е вдигал голям шум около себе си. Винаги сдържан в интервютата, той дори отчайваше журналистите с едносричните си отговори. Неговото наследство не е от грандиозни изявления, а от отлични завои по пистите и велики спортни постижения: „Имах добро усещане за снега, разбирах как да използвам правилно кантовете и не с прекалено голям натиск. Можех да се адаптирам добре към различни условия, независимо дали е лед или мек сняг“, обясняваше легендарният скиор.

Неговият стил на каране беше несравним: елегантен, почти грациозен, с къса точка на натиск, той се оттласкваше от един завой към следващия, елегантно потупвайки щеката си в снега, докато държеше горната част на тялото си изправена. Завоите му бяха учебникарски примери за ски техника. Благодарение на изключителното владеене на тялото си и голямата адаптивност, той рядко падаше или пропускаше врата. Така спечели забележителните 86 състезания за Световната купа.

Въпреки че американската ски звезда при жените Микаела Шифрин го надмина и вече има 109 победи, наследството на Стенмарк все още е осезаемо. Линдзи Вон много искаше легендарният швед да присъства на последното ѝ (засега) състезание на световно първенство - през 2019 г. в Оре (Шв) - и той наистина се появи. Шифрин кръсти Ингемар един от елените, подарени ѝ за победата в Леви (Фин). В свои интервюта скиори с рекорди в ските като като Марсел Хиршер и Марко Одермат, многократно сочеха Стенмарк за еталон.

Той постави летвата толкова високо, че дълго време тя изглеждаше недостижима. Сред мъжете никой така и не е успял да надмине рекорда му от 86 победи. Шведът доминираше в алпийските ски както почти никой друг. „Ерата на Стенмарк“ бе между 1974 и 1989 г. В този период той бе практически непобедим в техническите дисциплини, печелейки 46 гигантски слалома и 40 слалома. Завоюва Световната купа три пъти, спечели два олимпийски златни медала и пет световни титли.

Никой не е побеждавал на легендарния слалом в Кицбюел толкова често - той завоюва „Златната дива коза“ забележителните пет пъти. А през 1978/79 г. спечели всичките 10 гигантски слалома за сезона.

В разгара на господството му, само италианецът Густаво Тьони, швейцарецът Хайни Хеми и американецът Фил Мер представляваха заплаха за него. Едва в началото на 80-те години шведът започна да губи предимството си – нововъведените "чупещи се" колчета се оказаха непосилни за грациозния швед.

Единственият му старт в спускането е на страховитата писта "Щрайф" през 1981 г. – легендарното и престижно състезание е такова, което дори техничният крал нямаше как да пропусне. Стенмарк го направи, за да събере важни точки за Световната купа. По-възрастните почитатели на ските още си спомнят как технически надареният скиор караше изправен по стръмните участъци, приклякайки само по сравнително равното, за да завърши с над 10 сек. по-бавно от победителя. Въпреки това представянето му развълнува спортния свят – не на последно място, защото, необичайно за него, Стенмарк бе с каска вместо с неизменната си шапка с пискюлче.

Манията "Стенмарк"

Той предизвика истинска мания по алпийските ски в родината си, където фокусът винаги е бил предимно върху ски бягането - мания, която продължава и до днес. След оттеглянето му мнозина негови сънародници се утвърдиха в световния елит. В момента Сара Хектор и Анна Свен-Ларсон се състезават на самия връх, а преди това Аня Персон (2003-04, 2004-05) и Пернила Виберг (1996-97) спечелиха Световната купа. При мъжете пък Андре Мирер развълнува скандинавската нация с осемте си победи в слалома.

Откакто прекрати спортната си кариера през 1989 г., Стенмарк рядко посещава състезания - като човек, странящ от светлината на прожекторите, той предпочита да ги гледа по телевизията. Сега, заради проблеми с гърба, дори предпочита писалките за ски бягане.

Но Стенмарк все така остава в отлична форма. През 1996 г. той спечели популярното състезание Swedish Superstars championship, в което бивши елитни шведски спортисти се състезават в различни тестове и съревнования за титлата „Суперзвезда“. През 2015 г. пък победи в шведската версия на „Dancing with the Stars “, с партньорка професионалната танцьорка Сесилия Ерлинг. А само преди две години преодоля 3 метра в овчарски скок на състезание по лека атлетика в Гьотеборг.

Но и до днес остава скромна личност. Когато Шифрин изравни рекорда му за най-много победи в Световната купа, той заяви: „Тя е много по-добра от мен. Дори не може да се сравняваме“.

Все още държи няколко рекорда

По онова време всичко бе различно - пистите все още бяха груби, обградени бяха с бали сено вместо с модерните днес мрежи, а ските за слалом бяха дълги над 2 метра. В скорошно интервю Стенмарк каза: „Мисля, че е по-хубаво да си скиор в днешно време. Изглежда и по-красиво, въпреки цялата мощ“. Но добави и нещо, което не му харесва днес: „Просто всички тези заобикалящи неща - прекалената грижа за външния вид и социалните медии, където състезателите постоянно се представят – това не би било за мен.“

Но въпреки напредъка на техниката, ваксите, ските и всичко останало, Стенмарк все още държи няколко рекорда. Един от тях едва ли ще бъде подобрен скоро - никой никога не е печелил състезание за Световната купа по ски алпийски дисциплини с по-голяма преднина от Стенмарк, който победи с 4,06 сек. през 1979 г. подгласника си Боян Крижай (Югославия). А самото име „Стенмарк“ ще продължи да се използва като еталон за необикновеното десетилетия напред.

Но, за скромния швед не всичко опира до неговите рекорди. „Преди всичко, щастлив съм, че си създадох толкова много приятели “, обобщава бляскавата си кариера той.

Кариерата на Стенмарк в числа:

>> Роден е на 18 март 1956 г. в Йосю;

>> Дебютира за Световната купа през 1974 г., като участва общо в 16 сезона;

>> Печели общо 86 победи (46 на гигантски слалом, 40 на слалом) - абсолютен рекорд до 2023 г. (подобрен от Микаела Шифрин) и все още рекорд при мъжете;

>> Класира се 155 пъти в Топ 3 в състезания за Световната купа - рекорд до 2025 г. (подобрен от Микаела Шифрин);

>> Печели три пъти поред Световната купа (1976-78), 8 пъти купата на слалом (1975-81 и 1983) и 8 пъти купата на гигантски слалом (1975-81 и 1984 г.);

>> Има три олимпийски медала - златни на гигантски слалом и слалом от Лейк Плесид 1980 и бронзов на гигантски слалом от Инсбрук 1976;

>> Печели 5 световни титли - три на слалом (1978, 1980, 1982) и две на гигантски слалом (1978, 1980), както и по 1 сребърен (1982) и бронзов (1976) медал на гигантски слалом.