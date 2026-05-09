Тежка катастрофа преди Лясковец извади топ колоездачи от "Джирото"

Нов тежък инцидент причини отпадане на колоездачи още във II етап на "Джиро д`Италия" на българска територия.

След падането 600 метра преди финала в Бургас вчера, днес възникна много по-голямо и тежко меле на 22.5 км преди финала във Велико Търново, точно преди изкачването към Лясковския манастир. В резултат имаше тежко контузени, които бяха принудени да прекратят участие още във втория ден.

А нищо не предвещаваше такава драма по втория по дължина етап в цялата Обиколка на Италия - 221 км от Бургас до Велико Търново (най-дълъг е 7-ият - 244 км от Формиа до Блокхаус в Италия).

Още в началото Мирко Маестри и Диего Пабло Севиля от Polti VisitMalta се откъснаха, като това бе второ откъсване на Севиля пред колоната след вчерашното. Той и Маестри водеха през огромна част от времето, като в един момент преднината им бе 4 минути. Дори 50 км преди финала във Велико Търново те имаха аванс от 2 минути.

Севиля, който заради откъсването си вчера и печеленето на премиите по пътя, облече синята фланелка за водач при катерачите, спечели премията за катерачи при Бяла, а също така и тази при Сливен.

Той и Маестри обаче бяха застигнати от основната група малко преди изкачването към Лясковския манастир, на 27 км преди финала във Велико Търново.

Но малко по-късно настъпи драмата. Точно 22.5 км преди финала се получи масово падане, защото на един десен завой при спускане колоездачите не намалиха и мнозина се подхлъзнаха по мокрия от дъжда асфалт и се набиха със скорост 70 км/ч в мантинелата.

Повече от дузина състезатели, включително лидерът на тима UAE Team Emirates-XRG и един от фаворитите за спечелване на "Джирото" - Адам Йейтс, получиха сериозни наранявания.

Адам Йейтс бе изнесен на носилка от мястото на катастрофата и, макар след това да се върна на пътя, закъснението му е огромно и надеждите да продължи и да се опита да спечели Обиколката се изпариха. Отпаднаха още няколко колоездачи, като две от големите имена сред тях са съотборниците на Йейтс Джей Вайн и Марк Солер (те бяха отведени с линейка от мястото), което съвсем обезкърви отбора на UAE Team Emirates-XRG.

Не продължиха също така Одне Холтер (Uno-X-Mobility), Сантяго Буитраго (Bahrain-Victorious) и Матео Москети (Pinarello Q36.5).

В резултат главният съдия обяви т.нар. неутрализация на II етап, съдийската кола излезе пред колоната, за да намали тя скоростта си до минимум и да се даде възможност на падналите да вземат резервни велосипеди и да се включат отново.

След 4.5 км бавно каране, колата на директора на "Джирото" се отмести и състезанието бе подновено, точно за Лясковското изкачване. Тази премия за катерене бе спечелена от датската звезда Йонас Вингегор (Visma–Lease a Bike). Неговата атака разкъса доста колоната и в крайна сметка Вингегор още двама бегълци се откъснаха по последните 10 км до Велико Търново, като "компания" му правеха Джулио Пелицари (Red Bull) и Ленерт ван Етвелт (Lotto).

Но и тези бегълци бяха застигнати - по улиците на Старата столица. В крайна сметка финалният спринт бе спечелен с фотофиниш от Гийермо Томас Силва - първият уругваец в историята, участващ на "Джиро д`Италия". Той фиксира време 5:39:25 часа.

Със сензационната си победа новакът в тима на Astana стана водач в генералното класиране и утре, по последния етап на българска територия (Пловдив-София) ще бъде с розовата фланелка на лидер.

Това бе едва осмата етапна победа в кариерата на Силва и едва втората му в Европа след тази за Гран при на Бейраш е Сиера да Естрея миналата година, както и първа в Световния тур. Сред публиката на финала бяха бащата и братът на Силва, които пристигнаха в България от Уругвай, за да го следват по цялата Обиколка на Италия.

Флориан Сторк (Tudor) завърши втори във Велико Търново, а трети е Джулио Чиконе (Lidl Trek), на които бе записано същото време като на победителя.

В генералното класиране след уругваеца на 4 секунди са Сторк и колумбиецът Еган Бернал.