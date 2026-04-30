Колоездачната обиколка на Италия вдъхнови изложба в "Квадрат 500"

Колоездачната обиколка на Италия – Джиро д‘Италия, тази година ще започне с етап в България – на 8 май от Несебър на брега на Черно море, като финишът е на 10 май в София. Посолството на Италия в България и Италианският културен институт у нас представят по този повод изложбата „ДЖИРО Д`ИТАЛИЯ. Кратка история на Италия на две колела“, която се открива на 5 май от 17.00 часа в „Квадрат 500“ – филиал на Националната галерия.

Велосипедът се е превърнал в неизменна част от нашето ежедневие. Още от края на ХIХ век той до такава степен става източник на истинско вдъхновение, че е изобразяван в съвременните художествени произведения и инсталации, филмовите продукции, рекламата и научните изследвания с географски и етнографски характер. Като предмет и средство за транспорт е бил – и все още е – богата тема за художници, които възхваляват неговата динамика и модерност, създавайки изображения, достигнали до наши дни – от футуризма на Бочони, Дотори и Деперо, през попарта на Марио Скифано.

Българската публика ще види селекция от творби на съвременни италиански майстори, сред които Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва и кинематографични кадри от фондация „Мимо Катаринич“ в Рим, винтидж плакати от музея „Колеционе Салче“ (с любезното съдействие на италианското Министерство на културата) и етнографски фотографии от архива на Палумбо от музея „Сигизмондо Кастромедиано“ в Лече.

Изложбата представя Италия на две колела от края 40-те години на ХХ век до наши дни, илюстрирайки не толкова развитието на велосипеда като средство за транспорт, а изтъквайки го като символ на индивидуалното и колективно възраждане, характерно за Италия след Втората световна война.

Изложбата може да бъде разгледана до 5 юли.

Сред съпътстващите събития, които Италианското посолство в България организира по случай Джиро д'Италия, е фотографската изложба „Обиколка из Сиена. Популяризиране на града чрез Джиро д'Италия“. Тя е посветена на една от най-впечатляващите спирки на Джиро д'Италия 2025. Непреходният чар на известния тоскански град със средновековната си архитектура и заоблени хълмове е представен чрез сбирка от изображения, които обхващат спорта, културата и територията му, създавайки символичен мост между Италия и България. Изложбата може да се види от днес до 31 август пред входа на посолството на Италия в София на ул. „Париж“ 2б.

За да приветства пристигането на Джирото в Пловдив, на 8 май музикалното дуо Маджолини–Жури ще представи концерт за флейта и пиано в Регионалния етнографски музей в града. Двамата са водещи музиканти от съвременната камерна музикална сцена. Томазо Мария Маджолини е флейтист от Милано, който се радва на блестяща международна кариера. Завършил още в младежка възраст консерваторията „Джузепе Верди“ в родния си град, той продължава обучението си в Швейцария под ръководството на престижни майстори. Интензивната му концертна дейност го отвежда до сцени в множество европейски страни и САЩ. Аделайд Жури е албански пианист. Започва обучението си по пиано на шестгодишна възраст под ръководството на Валбона Касай, като още от ранна възраст талантът му се откроява в множество конкурси както в Албания, така и в Италия. Учи под ръководството на Тереза Тревизан в консерваторията „Джузепе Тартини“ в Триест, която завършва с отличен успех, а вече е носител на повече от 30 международни награди. Изявява се като солист и в камерни музикални състави в различни европейски страни. Входът за концерта е свободен.