Колоездачната обиколка на Италия вдъхнови изложба в "Квадрат 500"

Джирото, което тази година ще има етап в България, символично се настанява във филиала на Националната галерия

Днес, 17:12
Корадо Дзени (р. 1967), "Позната непозната", 2023, маслени бои върху платно.
Колоездачната обиколка на Италия – Джиро д‘Италия, тази година ще започне с етап в България – на 8 май от Несебър на брега на Черно море, като финишът е на 10 май в София. Посолството на Италия в България и Италианският културен институт у нас представят по този повод изложбата „ДЖИРО Д`ИТАЛИЯ. Кратка история на Италия на две колела“, която се открива на 5 май от 17.00 часа в „Квадрат 500“ – филиал на Националната галерия.

Велосипедът се е превърнал в неизменна част от нашето ежедневие. Още от края на ХIХ век той до такава степен става източник на истинско вдъхновение, че е изобразяван в съвременните художествени произведения и инсталации, филмовите продукции, рекламата и научните изследвания с географски и етнографски характер. Като предмет и средство за транспорт е бил – и все още е – богата тема за художници, които възхваляват неговата динамика и модерност, създавайки изображения, достигнали до наши дни – от футуризма на Бочони, Дотори и Деперо, през попарта на Марио Скифано.

Българската публика ще види селекция от творби на съвременни италиански майстори, сред които Дарио Гибаудо, Франческа Помпей, Гайа Скарамела, Корадо Дзени, Марковиничо и Натино Кирико. Експозицията включва и кинематографични кадри от фондация „Мимо Катаринич“ в Рим, винтидж плакати от музея „Колеционе Салче“ (с любезното съдействие на италианското Министерство на културата) и етнографски фотографии от архива на Палумбо от музея „Сигизмондо Кастромедиано“ в Лече.

Изложбата представя Италия на две колела от края 40-те години на ХХ век до наши дни, илюстрирайки не толкова развитието на велосипеда като средство за транспорт, а изтъквайки го като символ на индивидуалното и колективно възраждане, характерно за Италия след Втората световна война.

Изложбата може да бъде разгледана до 5 юли.

Сред съпътстващите събития, които Италианското посолство в България организира по случай Джиро д'Италия, е фотографската изложба „Обиколка из Сиена. Популяризиране на града чрез Джиро д'Италия“. Тя е посветена на една от най-впечатляващите спирки на Джиро д'Италия 2025. Непреходният чар на известния тоскански град със средновековната си архитектура и заоблени хълмове е представен чрез сбирка от изображения, които обхващат спорта, културата и територията му, създавайки символичен мост между Италия и България. Изложбата може да се види от днес до 31 август пред входа на посолството на Италия в София на ул. „Париж“ 2б.

За да приветства пристигането на Джирото в Пловдив, на 8 май музикалното дуо Маджолини–Жури ще представи концерт за флейта и пиано в Регионалния етнографски музей в града. Двамата са водещи музиканти от съвременната камерна музикална сцена. Томазо Мария Маджолини е флейтист от Милано, който се радва на блестяща международна кариера. Завършил още в младежка възраст консерваторията „Джузепе Верди“ в родния си град, той продължава обучението си в Швейцария под ръководството на престижни майстори. Интензивната му концертна дейност го отвежда до сцени в множество европейски страни и САЩ. Аделайд Жури е албански пианист. Започва обучението си по пиано на шестгодишна възраст под ръководството на Валбона Касай, като още от ранна възраст талантът му се откроява в множество конкурси както в Албания, така и в Италия. Учи под ръководството на Тереза Тревизан в консерваторията „Джузепе Тартини“ в Триест, която завършва с отличен успех, а вече е носител на повече от 30 международни награди. Изявява се като солист и в камерни музикални състави в различни европейски страни. Входът за концерта е свободен.

 

Гайа Скарамела (р. 1979), "Панорамно колело", 2026, смесена техника.
Ключови думи:

Квадрат 500, Колоездачна обиколка на Италия изложба, Джиро д‘Италия

Още новини по темата

Фотоизложба събира в 50 кадъра еврейското материално наследство у нас (ГАЛЕРИЯ)
09 Апр. 2026

Николай Панайотов свири сбор за лунатичен полет отвъд реалността
02 Март 2026

Захари Зограф оживява в първата имерсивна изложба на "Квадрат 500"
29 Ноем. 2025

По-добре късно: НХГ за пръв път реди изложба на Кристо и Жан-Клод
14 Окт. 2025

Валентин Старчев крачи "През времето" вече 90 години
10 Окт. 2025

Феерия от цветове и форми от 50 държави озарява „Квадрат 500“ (СНИМКИ)
13 Септ. 2025

Националната галерия e платила € 165 000 за „Опакованият Райхстаг“ от Кристо
19 Март 2025

ПП иска оставка на директора на НХГ заради Митрофанова
13 Март 2025

Живопис с вълна и коприна от Фландрия и Франция превзема „Квадрат 500“
08 Март 2025

Изгониха посланик Митрофанова от "Изкуството да си непослушна"
06 Март 2025

„Герила Гърлс“ представят изкуството да си непослушна
04 Март 2025

21 графики от Пикасо реди "Квадрат 500"
26 Дек. 2024

Мадони и лъвици на Любен Димитров властват 5 месеца в „Квадрат 500“
10 Дек. 2024

Провокативно политическо изкуство влиза в „Квадрат 500“
22 Ноем. 2024

