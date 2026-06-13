Калин Серапионов показва „Репетиция“ за Биеналето във Венеция

Националната галерия кани на изложбата „Репетиция“ на Калин Серапионов – проекта, с който известният ни визуален артист участва в селекцията, която излъчи българския представител в тазгодишното Биенале за изкуство във Венеция. Откриването е на 16 юни, вторник, от 18.00 часа във филиала на НГ „Квадрат 500“ на пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „19 февруари“ 1. Експозицията може да бъде разгледана до 16 август.

Поредицата „Постфактум“ на Националната галерия показва проектите, класирани по точки на второ и трето място в националния конкурс за участие на България във Венецианското биенале за изкуство 2026. Идеи, които макар и нереализирани като национален павилион, са съществена част от процеса на формиране на българското присъствие в най-престижния международен форум за съвременно изкуство.

Идеята възниква от необходимостта конкурсът за българския павилион да бъде разглеждан не само като механизъм за избор, но и като поле за художествен дебат, в което се срещат различни визии за съвременното изкуство, неговите теми, език и обществени функции. Националната галерия насочва внимание към стойността на самия процес на селекция – към идеите, концепциите и художествените търсения, които остават извън финалния избор, но са не по-малко значими за културната ни среда.

Проектът цели да ангажира както професионалната общност, така и широката публика в разговор за ролята на съвременното изкуство днес, за механизмите на културното представяне и за мястото на България в международния художествен контекст.

„Във видеоинсталацията „Репетиция“ Калин Серапионов проследява взаимоотношенията между 14 души, поставени в условното и метафорично поле на репетиционната зала. Действието се развива без предварително зададена драматургия и хореография.

„Репетицията е предпоставен житейски процес, който се случва в момента. Тя е едновременно подготовка и крайна цел на художественото произведение. Участниците трябва да наблюдават собствените си реакции, насочвани от интуиция и спонтанност. Без думи, но с жестове, с езика на тялото, с ръце, които се държат, с очи, които се срещат, хората започват да общуват чрез бавни, ритуални движения. Телата им изграждат фигурални композиции, разказващи истории за човешки взаимоотношения и емоции: емпатия, обич, ревност, самота, очакване. Разбирането за близост и споделеност е предадено чрез поведението на тялото“, обяснява кураторът на изложбата – изкуствоведът Весела Ножарова.

В „Репетиция“ Калин Серапионов поставя важни въпроси към публиката. Един от тях е можем ли да бъдем заедно – истински, физически – във време, в което всеки е сам…

Калин Серапионов е роден през 1967 г. във Враца. Завършва Националната художествена академия през 1996 г. Занимава се с видео от края на 90-те. Интересът му е насочен към способността на тази медия да произвежда съспенс, без да „пропада“ в наративните похвати. Изследва границите на различните човешки отношения, общности, характери, навици, поведение и взаимовръзки. Неговите творби се стремят да създадат мощна и силно въздействаща визия, която едновременно използва постиженията на съвременното общество, но и се отнася критично към клишета, които то създава.

Серапионов е участвал в множество международни изложби: Manifesta 4, Франкфурт (2002); Blood & Honey, Essl Museum, Виена (2003); In the Gorges of the Balkans, Kunsthalle Fridericianum, Касел (2003); Heterotopias, 1-во Солунско биенале (2007); Sounds & Visions, Музей за съвременно изкуство, Тел Авив (2009); Indefinite Destinations, DEPO, Истанбул (2010); Site Inspection, Музей Лудвиг, Будапеща (2011); Grammar of Freedom/Five Lessons, Гараж, Москва (2015); Festival of the Regions – Social Warmth, Перг, Австрия (2019) и т.н. И още: автор е на самостоятелните изложби „Колкото далеч, толкова близо“, ИСИ-София (2013); Choose Training, Contemporary Space, Варна (2014); „Десертът“, галерия „Структура“, София (2020); „За стените до мен“, галерия ONE+, София, 2022; „Пред очите ни“, Национална галерия, София (2024-2025) и мн. др. Негови творби са част от колекциите на Националната галерия, СГХГ, частни сбирки в България и чужбина.