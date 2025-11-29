Медия без
Захари Зограф оживява в първата имерсивна изложба на "Квадрат 500"

Тя се открива на 10 декември във филиала на НХГ

Днес, 17:50
Захари Зограф - Автопортрет, ок. 1840, маслени бои върху платно
Захари Зограф - Автопортрет, ок. 1840, маслени бои върху платно

На 10 декември Националната галерия открива първата си имерсивна изложба, посветена на една от емблематичните фигури в българското възрожденско изкуство – Захари Зограф. Тя обещава безпрецедентно визуално и емоционално преживяване за публиката, пише Artprice.bg. Вернисажът е от 16 до 18 часа.

Базираният върху възможностите на новите технологии проект, създаден от "Сензор студио", възпроизвежда негови религиозни и светски шедьоври, както и реконструира някои елементи от творческия процес на Захари Зограф. В продължение на 20 минути зрителите ще бъдат потопени в света на художника, който остава в историята като мост между традиционната църковна живопис и зараждащата се светска художествена култура. Изложбата комбинира дигитални проекции, пространствен звук и иновативни визуални решения: така Националната галерия прави крачка към нов модел на общуване с публиката, при който технологиите разширяват възможностите за възприемане на културното наследство и го превръщат в живо, динамично и достъпно.

Захари Зограф (1810–1853) от Самоков е централна фигура в прехода между църковната и светската живопис по пътя на европеизацията на българското изкуство. Счита се за първия български художник, който работи последователно по натура, прави портрети, рисува пейзажи, голи тела, пейзажи и антични руини. Изследователите го определят като изключително неординерна личност, отличаваща се със склонност към художествени експерименти и със смел подход към професионалните предизвикателства.

В стенописите си художникът въвежда образи на български и славянски светци, поставя автопортрети и включва фигури на съвременници – жестове, които разчупват канона и свидетелстват за зараждащото се национално самочувствие. Паралелно със своята художествена дейност той активно подкрепя борбата за църковна и национална независимост, подпомага книгоиздаването и инициативите за създаване на български училища.

Имерсивната част на изложбата е допълнена от експозиция с оригинални произведения: икони, рисунки, копирки, писма, документи и ранни светски портрети. Сред акцентите са стенописи, които проследяват развитието на художника – от първите работи в параклиса „Св. Йоан Кръстител“ в Асеновград (1838) до монументалните му творби в манастира Великата Лавра на Света гора, създадени през 1851–1852 г., които често се определят като неговата "лебедова песен".

Имерсивната изложба в "Квадрат 500" не просто представя произведения на Захари Зограф – тя позволява на зрителя да влезе в тях, да се разходи из техните пространства, да почувства дъха на времето и да се докосне до погледа на художника, чийто дух и до днес продължава да вълнува. 

Почитателите на изкуството ще могат да се потопят в нея до 30 януари догодина.

Портрет на Християния Зографска, ок. 1844, маслени бои върху платно
Портрет на Християния Зографска, ок. 1844, маслени бои върху платно
Св. Богородица с Младенеца – Милующа със Св. Георги и Св. Димитър на коне, ок. 1840, темпера, дъска.
Св. Богородица с Младенеца – Милующа със Св. Георги и Св. Димитър на коне, ок. 1840, темпера, дъска.
Пеперуда (Нощно пауново око), акварел, молив върху хартия
Пеперуда (Нощно пауново око), акварел, молив върху хартия
Благовещение, ок. 1830, туш и кармин, перо върху хартия
Благовещение, ок. 1830, туш и кармин, перо върху хартия
Лале, ок. 1838-1840, акварел върху хартия
Лале, ок. 1838-1840, акварел върху хартия
Портрет на девойка с шапка, ок. 1830, акварел върху хартия.
Портрет на девойка с шапка, ок. 1830, акварел върху хартия.
Портрет на Неофит Рилски, 1838, маслени бои върху платно
Портрет на Неофит Рилски, 1838, маслени бои върху платно
Етюд на прилеп, ок. 1839, темпера, молив върху хартия.
Етюд на прилеп, ок. 1839, темпера, молив върху хартия.
