Още 50 музиканти чакат пенсии от държавата

Депутати от ИТН и ГЕРБ внесоха проекторешение Народното събрание да отпусне т. нар. творчески пенсии на още близо 50 музиканти с разнообразна биография и заслуги - някои от тях буквално непознати на електората. Те настояват 42-ма да бъдат уважени с пожизнена парична премия от 256 евро месечно, а още четирима да получат скромните 179 евро на месец. Преди влизането ни в еврозоната сумите на отделните премии бяха съответно 500 и 350 лв.

Предложението е на Тошко Йорданов, Любен Дилов - син, Тома Биков и Димитър Николов. В депозирания от тях списък са Веселин Кисьов - член на първия състав на "Щурците", един от малцината живи представители на групата днес; певиците Диана Дафова, Кичка Бодурова, Милица Божинова от "Тоника"; Петър Писарски от "Атлас", Йордан Ганчев от група "Тангра", певците Искрен Пецов и Деян Неделчев (по-известен като Икебаната) и др.

За получатели на новата държавна пенсия се спрягат и две от символните фигури на промените от края на 80-те и началото на 90-те години: Милена Славова и Васко Кръпката (Кръпката присъства в списъка под истинското си име Васил Свиленов Георгиев и като член на група "Старт", с която започва кариерата си през 1986 г.). В списъка са също редица музиканти от групи като "Рефлекс", "Стакато", "Мираж" и други, чиито имена са отдавна забравени, ако въобще са били някога запомняни. Буди недоумение и фактът, че докато някои ветерани като Кисьов са на уважителна възраст, други като Искрен Пецов, Деян Неделчев, Диана Дафова, Милена все още нямат навършени години за пенсия.

По-малката премия се предлага да получат трима тонрежисьори - Александър Велин, Йордан Биров и Ангел Велев, както и журналистката Даниела Кузманова, свързана с кариерата на група ФСБ. Предстои обсъждане и гласуване на предложението в пленарна зала, което ще уточни дали и кои точно личности заслужават държавни пенсии. Ако бъдат одобрени, изпълнението ще бъде прехвърлено към Министерството на културата.

В мотивите на вносителите се уточнява, че макар парите да се отпускат "на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията", всъщност настоящият проект на решение има по-широки амбиции: "да бъдат обхванати и компенсирани всички лица (музиканти, изпълнители и технически екип, работили и упражнявали професията си като щатни служители на Държавно обединение "Музика", за които е установена липса на официални документи относно трудов стаж в държавните архиви и към настоящия момент не са включени в списъка."

Става дума за певци и инструменталисти, работили на щат в Концертна дирекция в периода 1971 - 1989 г., чиито трудови книжки и осигурителни документи се смятат за унищожени не по тяхна вина. Въпросът бе повдигнат от Йордан Караджов от "Сигнал" и колеги през 2010 г., по време на първото правителство на Бойко Борисов. Законът бе прокаран от неговия министър на културата Вежди Рашидов.

В годините след това неколкократно бяха отпускани пенсии на различно големи групи музиканти, а също и на изтъкнати дейци от други сфери на културата. И до днес обаче остават неясни критериите, по които артистите получават творческа пенсия.