Отново български роман е номиниран за "Букър"

За втори път в рамките на само четири години български роман попада сред номинираните за международния "Букър" - най-престижната литературна награда за издадена през годината преводна книга. Успехът е за англоезичното издание на "Остайница" от Рене Карабаш ("She Who Remains", в превод на Изидора Анжел). То попадна в току-що обявения списък от 13 заглавия. Предстои отсяването на т.нар. кратък списък, който ще бъде публикуван на 31 март. Тазгодишният лауреат на престижното международно отличие ще стане ясен на 19 май.

Това е втората книга от български автор, достигнала до номинациите за "Букър" – след "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, която и спечели наградата през 2023 година.

Рене Карабаш е автор на Литературна агенция "София", чиято заслуга е продажбата на правата на "Остайница" за САЩ (Sandorf Passage) и Великобритания (Peirene Press), съобщи издателят Манол Пейков.

"Остайница" е разказ за света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже. За творбата си Рене вече получи Националната литературна награда "Елиас Канети", номинация за Роман на годината от НДФ "13 века България" и приз "Перото". Книгата досега е преведена на 15 езика и неотдавна стана първият български роман, преведен и издаден в Бразилия.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на "Остайница" на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma.

През 2026-та се очаква и филмовата адаптация по "Остайница" със сценарист Рене Карабаш и режисьор Костадин Бонев, финансирана от НФЦ и е в копродукция с Италия, Албания, Румъния и Германия. Самата писателка има опит в киното и като актриса - тя изпълни главната роля във филма на Ралица Петрова "Безбог" (2016) под истинското си име Ирена Иванова.

Рене Карабаш лично адаптира романа си и за бъдещата театрална постановка под режисурата на Стайко Мурджев. Тя е също основател на Академия за писатели "Заешка дупка" и сценарист на сериала "Те, вълните" с режисьор Неда Морфова, излъчван по БНТ. Тези дни излиза и новата й стихосбирка "Някой ме вика по име" под знака на "Жанет 45".