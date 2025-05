Индийка спечели международната награда "Букър"

Индийската писателка Бану Муштак печели тазгодишната Международна награда "Букър” за книгата "Сърце лампа" (Heart Lamp), съобщи председателят на журито Макс Портър, цитиран от БТА. Церемонията, която се състоя в галерията "Тейт Модърн" в Лондон, беше излъчена на живо в каналите на "Букър" в социалните медии.

Преводач на "Сърце лампа" на английски език е Дийпра Бхасти, която е първата индийска преводачка с отличието (поделяно между автор и преводач). В оригинал книгата е на каннада – език, който се говори в щата Карнатака в Югозападна Индия от близо 65 млн. души. За първи път сборник с разкази печели приза, отбелязват организаторите. Освен това "Сърце лампа" е и първата книга, написана на каннада, отличена с международен "Букър".

В 12 разказа авторката Бану Муштак представя ежедневието на жените и момичетата в мюсюлмански общности в южната част на Индия.

В краткия списък за Международната награда "Букър" тази година попаднаха също "За изчисляването на обем, том I" (On the Calculation of Volume I) на датската писателка Солвей Бейл, "Малка лодка" (Small Boat) на французина Венсан Дьолакроа, "Под окото на голямата птица" (Under the Eye of the Big Bird) на японката Хироми Каваками, "Съвършенство" (Perfection) на италианеца Винченцо Латронико, както и "Шапка от леопардова кожа" (A Leopard-Skin Hat) на Ан Сер от Франция.

Миналата година писателката Джени Ерпенбек спечели Международната награда "Букър" и стана първата германка, удостоена с приза. Тя беше отличена за книгата си "Кайрос", разказваща за края на Студената война в Германия, и подели паричната стойност на наградата от 50 000 британски лири с преводача Михаел Хофман.

Така Георги Господинов остава последният засега мъж писател, носител на Международната награда "Букър". Неговият роман "Времеубежище" в превод на Анджела Родел спечели през май 2023 г. Последният лауреат на англоезичния "Букър" (ноември 2024) също е дама - Саманта Харви с "В орбита".