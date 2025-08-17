Отиде си актьорът Терънс Стамп

На 87-годишна възраст почина британският актьор Терънс Стамп, предадоха световните агенции. Той стана световноизвестен с ролята си на суперзлодея генерал Зод от филмите за Супермен от 1978 и 1980 г., но всъщност кариерата му е много по-богата. Участва в "Теорема" на Пиер Паоло Пазолини, "Колекционерът" на Уилям Уайлър, "Големи очи" на Тим Бъртън, "Междузвездни войни", в които е канцлера Валорум, и "Приключенията на Присила, кралицата на пустинята", където играе ролята на транссексуален. Символично, последната му значима роля бе в историческия хорър "Последна нощ в Сохо" (2021) на Едгар Райт, любовно писмо към Лондон от 60-те, където самият Стамп е бил водеща фигура.

Семейството на актьора каза, че е починал тази сутрин, и допълни, че той оставя след себе си изключително наследство от творби, които ще продължат да трогват и вдъхновяват хората години наред.

Роден в Лондон през 1938 г. Стамп e преживял бомбардировките по време на Втората световна война. Напуска училище, за да работи в рекламата, но успява да спечели стипендия и да учи в драматично училище.

През годините Стамп е известен и с красивите си партньорки Джули Кристи и Джийн Шримптън. Самият актьор, който е с привлекателен външен вид, става и муза на фотографа Дейвид Бейли. Стамп се кандидатира и за приемник на Шон Конъри в ролята на Джеймс Бонд, но не успява да я спечели и започва да работи с италиански режисьори, сред които Федерико Фелини и Пиер Паоло Пазолини

Стига и до Индия, за да се посвети на йогата, но след завръщането си изпълнява някои от знаковите си роли в киното. През годините е получавал награди "Златен глобус", призове от кинофестивалите в Кан и Берлин, БАФТА, номинации за "Оскар".