Почина Джейн Гудол, която ни откри неподозирания свят на приматите

Именитата природозащитничка бе на 91 години и активна до последния си дъх

01 Окт. 2025
Джейн Гудол защитаваше каузата на животните до последния си дъх.
ЕПА/БГНЕС
Световноизвестната изследователка и природозащитничка Джейн Гудол е починала на 91-годишна възраст, съобщава Би Би Си. Тя се считаше за най-големия авторитет в изучаването на шимпанзетата. Нейните проучвания промениха завинаги разбирането за връзката между хората и приматите, а самата тя работи неуморно за опазването на природата и реализацията на десетки екологични проекти по света.

Според съобщение на Института "Джейн Гудол", тя е починала от естествена смърт в Калифорния, по време на лекционна обиколка в САЩ. Организацията посочва, че нейните открития са "революционни за науката", и я нарича "неуморен защитник на опазването и възстановяването на нашия естествен свят".

От фондацията, която Джейн Гудол основава през 1977 г. на 33-годишна възраст, казват още, че тя "е отишла в гората, за да изучава забележителния живот на шимпанзетата – и е излязла от гората, за да ги спаси". 

Още като дете в Лондон Гудол била запленена от животните, вдъхновена от книгата за доктор Дулитъл. В средата на 20-те си години тя заминава за Африка, където среща водещия приматолог Луис Лики. Въпреки че нямала научни квалификации, Лики разпознава потенциала ѝ и ѝ поверява първата експедиция за изследване на шимпанзета в джунглите на Танзания през 1960 г. Там Гудол става първият човек, който документира използване на инструмент от животно – мъжко шимпанзе, което вади термити от мравуняк с клонка. До този момент се смяташе, че единствено хората имат такава интелигентност. Нейните наблюдения преобръщат разбирането за еволюцията.

Работата ѝ е публикувана в престижни научни списания, а през 1965 г. тя се появява на корицата на National Geographic, представяйки на света емоционалния и социалния живот на приматите. Впоследствие Гудол участва в телевизионен филм, озвучен от Орсън Уелс, в който е показана как играе и се боричка на шега с малки шимпанзета.

След годините си на терен тя се превръща в активист, борещ се за освобождаването на шимпанзета от зоопаркове и лаборатории, използващи ги за медицински изследвания. 

 

