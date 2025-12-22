Медия без
Почина певецът Крис Риа

22 Дек. 2025Обновена
Крис Риа (1951 - 2025)
EПА/БГНЕС
Крис Риа (1951 - 2025)

В навечерието на Коледа почина Крис Риа, изпял една от най-хубавите коледни песни - Driving Home for Christmas. "С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия скъп Крис, който си отиде в мир след кратко боледуване", се посочва в изявление от името на съпругата и двете му деца, разпространено от британските медии. Риа бе на 74 години.

Chris Rea - Driving Home for Christmas - (Live on National Lottery Stars, 2000)
Watch Chris Rea perform Driving Home for Christmas live on National Lottery Stars in 2000.Stream Driving Home For Christmas 👉 https://bio.to/thechristmasal...
YouTube

Британският певец и композитор съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в своите 25 студийни албума, продадени общо в над 40 милиона копия по света. Сред незабравимите му песни са и The Road to Hell от едноименния албум, оглавил британските класации; Let's Dance, The Blue Cafe, I Can Hear Your Heartbeat, Josephine, On the Beach, Auberge, Julia...

Роден е под името Кристофър Антон Риа през 1951 г. в Мидълзбро. Майка му е ирландка, бащата - италианец, има шестима братя и сестри. "Започнах живота си като аутсайдер", признава по-късно Крис. Като млад се занимава с музика като хоби, докато работи физически труд, включително във фабриката за сладолед на баща си. В крайна сметка се присъединява към група на 22-годишна възраст – Magdalene, в която по-рано е участвал и Дейвид Ковърдейл (по-късно част от Deep Purple). След това се включва за кратко в бандата The Beautiful Losers, но поема по солов път, когато му е предложен договор за запис, и издава дебютния си сингъл So Much Love през 1974 г.

Първият му пробив идва в САЩ, където песента му от 1978 г. Fool (If You Think It’s Over) достига 12-о място в класациите и му носи номинация за "Грами" за най-добър нов изпълнител. В следващите години той трудно повтаря този успех – сравнявайки музикалната индустрия с "голяма купчина тор". Все пак албумът Water Sign от 1985 г. постига успех в цяла Европа и донася обрат в кариерата му. Въпреки че стои извън доминиращите по това време тенденции в попмузиката, с Dancing with Strangers от 1987 г. Риа поставя началото на серия от шест албума в британския Топ 10, два от които достигат първото място - The Road to Hell (1989) и Auberge (1991). Записва и дует с Елтън Джон - If You Were Me. Номиниран е за наградата "Брит" за най-добър британски солов изпълнител през 1988, 1989 и 1990 г. Със специфичния си дрезгав си глас се превръща в любимец на предимно мъжката аудитория, припомня PA Media.

През март 2008 г. Риа гостува в София за своя първи и единствен концерт в НДК. 

В края на живота си музикантът страдаше от редица заболявания. В началото на века е диагностициран с рак на панкреаса и претърпя операция за отстраняване на органа през 2001 г. По-късно развива диабет, а през 2016 г. преживя и инсулт.

Chris Rea - The Road to Hell Pt 2 (Official Music Video)
Official video for 'The Road To Hell Pt 2' by Chris ReaStream Chris Rea's Greatest Hits here ▶ https://lnk.to/ChrisReaSubscribe here ▶ https://www.youtube.co...
YouTube

 

