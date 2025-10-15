Медия без
Почина легендарният защитник на ЦСКА Иван Зафиров

Днес, 16:07
Зафиров като футболист на националния отбор в състава за Мондиал 1974
Зафиров като футболист на националния отбор в състава за Мондиал 1974

На 77-годишна възраст почина легендарният защитник на ЦСКА и на националния отбор по футбол Иван Зафиров-Копата.

Роден на 30 декември 1977 г. в София, той изиграва общо 364 мача в елитната А група, като е отбелязал и 5 гола. Стандартната му позиция на терена бе десен защитник. 

Зафиров има два периода в ЦСКА - 1962-68 и 1968-81, между които се подвизва в "Сливен". С "червените" той става 9 пъти шампион на България и печели 5 пъти тогавашната Купа на Съветската армия (комунистическия еквивалент на националната купа).  

Иван Зафиров има общо 50 мача и 1 гол за националния отбор по футбол, като 9 пъти е бил и негов капитан. Той е в състава за Мондиал 1974 в Германия, но така и не влиза в игра. 

Веднага след края на футболната си кариера той стана треньор на "Розова долина" и веднага вкара казанлъшкия тим в А група през сезон 1981/82 - единственото му участие в елита. Беше също така наставник на "Червено знаме"(Павликени), "Светкавица" (Търговище) и "Академик" (Сф).

Двамата му синове - Адалберт и Мартин, също бяха футболисти на ЦСКА, а после и на други тимове, като Адалберт стигна и до националния отбор (6 мача).

"Сега" изразява съболезнования към близките на Иван Зафиров!

