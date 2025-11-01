Медия без
Почина актьорът Чеки Карио

Днес, 16:31
Френският актьор от турски произход Чеки Карио почина на 72-годишна възраст. Неговата агентка Елизабет Танър потвърди пред агенция ДПА, че той е издъхнал в петък след боледуване от рак.

Карио има над 80 филмови роли, но е най-известен с екшън трилъра на Люк Бесон "Никита" (1990), където играе ментора на Ан Парийо. Роден е в Истанбул, в семейство на турски и гръцки евреи, под името Барух Джаки Карио. Израства в Париж, където започва кариерата си в театъра.

През 1982 година Чеки Карио дебютира във филма на Шантал Акерман "Всяка нощ". Същата година е номиниран за наградата „Сезар“ за най-обещаващ актьор за ролята си на Петрович в "Балансът". През 1988 година ролята му на ловец в "Мечката" на Жан-Жан Ано му носи широка популярност. След успеха на "Никита" режисьорът Люк Бесон го избира и за "Жана д'Арк" (1999), както и за една от своите екшън продукции, "Целувката на дракона" (2001).

През 90-те години славата му във Франция му позволява да развие международна кариера. Той се появява заедно с Жерар Депардийо в"„1492: Завладяването на рая" (1992), след това с Уил Смит и Мартин Лорънс в "Лоши момчета" (1995), а също и като руски министър на отбраната във филма за агент 007 "Златното око". 

В последните години Чеки Карио участваше в мрачни филми на Оливие Паншот, в ролята на марсилски гангстер, алкохолик и импотентен баща.

