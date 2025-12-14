Мариан Бачев искал да уволни директора на Народния театър в последната минута

Актьорите от творческия състав на Народния театър "Иван Вазов" излязоха днес с отворено писмо до министър-председателя в оставка, министъра на културата, медиите и обществеността. Позицията им изглежда е свързана с опит на Мариан Бачев да отстрани директора Васил Василев в последните минути от мандата си. Артистите имали информация, че се подготвя дисциплинарно уволнение на Василев, което и е предизвикало реакцията им.

"Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската култура до непознати досега низини. В последните си дни то се опитва и панически да въздейства върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочни щети за всички изпълнителски изкуства у нас", пишат актьорите.

Сред споделилите възванието, мнозина от които се събраха днес в театъра и за обща снимка, са Ани Пападопулу, Дарин и Деян Ангелови, Валентин Ганев, Биляна Петринска, Бойка Велкова, Радина Кърджилова, Стефания Колева, Велислав Павлов, Александра Василева, Евгени Будинов, Снежина Петрова, Юлиан Вергов, Параскева Джукелова, Гергана Змийчарова, Александра Свиленова, Вяра Табакова, Виктория Колева, Ева Тепавичарова и др. От солидарност с колегите си в социалните мрежи го е разпространил и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев, който също играе в няколко спектакъла на сцената на Народния.

"Отново наблюдаваме безпринципно и беззаконово дерибейство, което се подготвя тайно. Но разбрахме за него! Целият творчески състав на Народен театър отново се групира за часове в отговор и ответен удар", написа във "Фейсбук" Владимир Карамазов.

"Абсолютно недопустими са непрозрачните действия от страна на Министъра на културата (вече в оставка!), срещу управленския екип на Народния театър "Иван Вазов"! Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство. Прозрачно и при спазване на законите на Република България!

Няма да търпим задкулисни, нарушаващи закона процедурни действия по отношение на театъра, в който работим. Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България", завършва обръщението на актьорите.

А ето и думите, с които актрисата Александра Василева придружи отвореното писмо в своя профил във "Фейсбук": "Искам да уточня защо правим тази инициатива: След всичко, което по време на този мандат на въпросния "министър на културата" се случи, а именно - нито един аспект, в който да не се е провалил, има намерение подмолно и без никакво реално основание да уволни дисциплинарно, зад гърба на трупата и потайно, директора на Народния театър. Преди да си отиде от тази службица. След мене и потоп!"

Васил Василев не е получил предизвестието, което са дошли да му връчат от министерството през работната седмица, защото е в годишен отпуск в чужбина, пише "24 часа". От три месеца в академичната трупа тече проверка от Инспектората към Министерството на културата, припомня пък пловдивският сайт TrafficNews. Правителството на Росен Желязков, част от което е Мариан Бачев, подаде оставка в четвъртък.

Щатният състав на Народния театър в по-голямата си част подкрепя безусловно своя директор. По време на шумно отразения конфликт между Александър Морфов (самият той уволнен дисциплинарно от Василев, който по-рано го бе назначил лично за главен режисьор) и ръководителя на Народния театър през 2022-2023 г. те застанаха единодушно на страната на Васил Василев. Единствени Валери Йорданов, Албена Колева, Валентин Танев и Камен Донев, който не бе на щат в Народния, но играеше на сцената му, се вдигнаха в подкрепа на Морфов тогава. Повод за скандала стана присъствието като пиар в театъра на Велислава Кръстева - сега пиар на ДПС - НН. Междувременно по-рано тази година Софийският градски съд отмени дисциплинарното уволнение на Морфов.

Сред актьорите, подкрепили и споделили акцията в защита на Васил Василев, не се забелязват Йорданов, Колева, както и Теодора Духовникова, която днес има рожден ден.

Валери Йорданов по-късно публикува коментар: "1. Не го "уволнявайте човека" - правите му услуга. "Местите" го.

2. Направете ревизия относно реалното финансово състояние на театъра в момента. /НТ "Иван Вазов не е бил "на минус" дори по време на бомбардировките над София, в момента се водят дискусии, че е на "минус 8 000 000 лв."/. Ще спомена и Зрителските и финансови загуби, след махането на Александър Морфов.

3. Потърсете покритите 10 нарушения след проверката на АДФИ през Октомври 2023 г. Потърсете и сигналите за десетките Административни нарушения. Потърсете и колко Дела се водят в Съда срещу г-н Василев /под шапката на Народния т-р/, и с чии пари плаща ответникът."

НА ПОЖАР

Справка в сайта на Министерството на културата показва, че макар Бачев да е в оставка, на пожар са обявени конкурси за нови директори на редица ключови културни институти, които трябва да се проведат през идната работна седмица. Сред тях са: