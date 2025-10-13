"Куклен дом, втора част" донесе 3 награди от фестивал в Ниш

Поредно признание за творчеството си получи Народният театър "Иван Вазов": спектакълът "Куклен дом, втора част" бе отличен с три награди на престижния Международен театрален фестивал "Театър на кръстопът" в Ниш, Сърбия, съобщават от първата ни трупа. Постановката на работещия от години в САЩ режисьор Ясен Пеянков е по завладяващата пиеса на Лукас Нейт – продължение на изследването на Хенрик Ибсен върху семейството и традиционните роли на мъжа и жената в него.

Наградата за най-добра мъжка роля получи Цветан Алексиев за ролята на Торвалд – за силното и опитно актьорско присъствие, с което постига дълбочина и автентичност на персонажа. Анета Иванова бе отличена като най-добра млада актриса за образа на дъщерята на Нора и Торвалд, Еми – за фината, естествена и въздействаща игра, с която създава правдоподобен и емоционален образ. А награда за сценично движение бе присъдена на целия актьорски ансамбъл – за дисциплинираното, единно и прецизно изградено сценично присъствие, което подчертава силата на колективната актьорска работа.

Шестото издание на фестивала на драмата и театъра от балканското културно пространство „Театър на кръстопът“ се състоя от 6 до 12 октомври в Народния театър в Ниш. Той включваше 5 представления в конкурсната програма и 2 представления извън конкурса. В конкурсната част се състезаваха спектакли от Северна Македония, Босна и Херцеговина, България, Черна гора и Сърбия.

На сцената на Народния театър зрителите могат да видят постановката "Куклен дом, втора част" на 1 ноември. Това е спектакъл със съвременен поглед върху сблъсъците, присъщи на всички човешки взаимоотношения през различните епохи. Какво би се случило, ако ненадейно Ибсеновата Нора се завърне в дома на своя съпруг Торвалд Хелмер, чиято врата категорично е затворила 15 години по-рано? Пиесата на Лукас Нейт ни среща с един от възможните сценарии: авторът се е заел с едно от най-предизвикателните начинания в драматургията – да дописва произведенията на класиците, да предугажда подтиците и действията на техните герои, привнасяйки своята днешна гледна точка към нещата.

Образите на Нора и Хелмер извайва великолепният актьорски тандем на Снежина Петрова и Цветан Алексиев. Те блестящо защитават двете враждуващи концепции за жената и мъжа – зараждащия се бунтарски феминизъм и закостенелия патриархален модел за морал и йерархия на света. Нора се връща в съпружеския дом по чисто формален повод, но не би могла да избегне сблъсъка на споменатите семейните идеологии.

Героинята на Снежина Петрова изразява силата и слабостта на човешкото същество, притиснато от обстоятелствата, но и ревниво пазещо независимостта и достойнството си. У Торвалд Хелмер на Алексиев пък се борят и преплитат консервативните разбирания за семейство и мястото на двамата съпрузи в него с искрената му болка от загубата на жената, която е обичал – макар и по начина, по който той умее, а не по който тя иска... След много тръшнати в гняв столове и близо до катарзис, у персонажите се поражда някаква взаимна топлота, но става ясно, че разговорът за положението на жената все още не е приключил. Може да се каже, че дори и днес не е проведен докрай – цели 130 години по-късно.

Режисьорът Ясен Пеянков специално пристигна от Америка за проекта. Той е ученик на проф. Крикор Азарян и съратник на Джон Малкович в неговия чикагски театър "Степенулф".