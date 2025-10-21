Медия без
Светило от Хърватия поставя "Господа Глембаеви" в Народния

Прочутият режисьор Ивица Булян работи с Деян Донков, Дарин Ангелов, Теодора Духовникова и още звезди на трупата

Днес, 17:40
Хърватският режисьор Ивица Булян на първа репетиция със звездите на Народния театър.
Хърватският режисьор Ивица Булян на първа репетиция със звездите на Народния театър.

Един от най-уважаваните европейски режисьори – хърватинът Ивица Булян, започна репетиции с трупата на Народния театър "Иван Вазов" по пиесата "Господа Глембаеви" на класика на хърватската литература Мирослав Кърлежа (1893-1981). Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата на Народния – след кастинг през май, режисьорът избира в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Смятана за преломен момент в хърватската драматургия, пиесата представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсък между традицията и новото време.

"За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър", споделя Ивица Булян в първия ден на репетициите. "Народният театър "Иван Вазов" е известен със своята дълга и ярка история и изпитвам силно възхищение към артистичната традиция, която отстоявате. Уверен съм, че заедно ще създадем нещо значимо за публиката", допълва той.

"Работата с режисьори от ранга на Ивица Булян е естествено продължение на стратегията ни Народният театър да бъде дом не само на български автори и творци, но и на театрални произведения с международно значение. Нашата мисия е българската публика да има достъп до най-добрите образци на съвременния европейски театър, на най-високо художествено ниво, представени от нашата трупа, която за пореден път получава заслужено признание", посочва директорът на Народния театър Васил Василев.

За "Господа Глембаеви"

Пиесата е написана през 1929 г. За първи път е поставена на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по онова време театърът има практика да работи с изтъкнати гостуващи режисьори – Плаович е поканен от тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат звездите на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.

Темата на пиесата на Мирослав Кърлежа е универсална – разпадането на моралните устои под натиска на алчността, наследената вина и безмилостната борба между поколенията. Но отвъд семейната драма "Господа Глембаеви" е алегория за общество, което се разрушава отвътре, когато старите идеали се превръщат в кухи думи, а духовността – в стока.

Кърлежа проследява живота на няколко клона от богатата фамилия – спекуланти, банкери, хора без морал и скрупули, чиято единствена цел е дори с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество.

Много от близо 30-те пиеси на Мирослав Кърлежа са екранизирани. По "Господа Глембаеви" през 1988 г. е заснет филм "Глембаеви", който получава три награди от Кинофестивал в Пула: за най-добър актьор – Мустафа Надаревич, най-добра поддържаща актриса – Ена Бегович, и най-добра костюмография. Бегович обаче отказва да получи наградата, тъй като е убедена, че нейната роля в продукцията е сред водещите. Любопитен факт е също така и това, че когато участва във филма, доайенът на хърватската кинематография Звонимир Рогоз е точно на 100 години. Анкета сред хърватски кинофенове, проведена през 1999-а, посочва "Глембаеви" за един от най-добрите хърватски филми за всички времена.  

За режисьора

Ивица Булян е едно от най-значимите имена в съвременния европейски театър. Завършил е политически науки, френски език и сравнително литературознание в Загребския университет, а по-късно посещава Експерименталната театрална академия в Париж. Поставял е спектакли по текстове на Шекспир, Расин, Колтес и др. в театри в Европа, САЩ и Африка. Бил е директор на Хърватския национален театър в Сплит и Загреб, съосновател на Mini Teater в Любляна и на Световния театрален фестивал в Загреб. Носител е на множество международни отличия, сред които наградите „Борщник“, „Стерий“, „Бранко Гавела“ и приза на фондация „Прешерен“. През 2018 г. „Ню Йорк Таймс“ определя неговия спектакъл „Балконът“ по Жан Жьоне в Мюнхен за най-добра европейска продукция. Ивица Булян е рицар на Ордена на изкуствата и литературата на Република Франция.

Актьорският екип се запознава с текста на пиесата в превод на Русанка Ляпова.
Деян Донков на първа репетиция.
Дарин Ангелов
Пламен Димов
Ана Пападопулу, Теодора Духовникова и Веселин Мезеклиев
Александър Кънев
Актьорският състав на първата постановка на "Г-да Глембаеви" от 1947 г.
Сцена от "Г-да Глембаеви" през 40-те години на ХХ век.
Сцена от "Г-да Глембаеви" през 40-те години на ХХ век.
