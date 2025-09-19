Фотоизложби бележат общата 90-годишнина на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев

Изложба "Заедно по пътя", посветена на 90-годишнините от рождението на актьорите Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев се открива на 25 септември, четвъртък, от 18.00 ч. в Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов". Куратор на експозицията е актрисата Десислава Стойчева – дъщеря на незабравимата артистична двойка. Събитието се организира от семейството на двамата големи актьори в партньорство със Столична община, Народен театър „Иван Вазов“, Българска национална филмотека и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Фотоизложбата „Заедно по пътя“ представя снимки от съвместния творчески живот на актьорите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова – от ВИТИЗ, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас, Народен театър „Иван Вазов“, Театър 199, както и от игрални филми и поетични спектакли.

„Заедно по пътя“ съхранява и паметта за различни поколения актьори, режисьори и автори, с които двамата са работили, чрез снимки от многобройни спектакли и филми, предоставени от архивите на Българска национална филмотека, Народния театър, Съюза на артистите в България, НАТФИЗ и от личния архив на семейството.

Включени са снимки от театрални спектакли на фотографите Крум Арсов, Антонина Миланова, Ценко Стефанов, Стойко Кожухаров и Ренета Петрова и от игрални филми на фотографите Светлана Петкова, Станка Цонкова-Уша, Красимир Арабаджиев, Младен Чавдаров, Куна Орлинова, Кръстина Василева, Ст. Костов, Жана Карайорданова, Емил Хвърлев, Румен Йорданов, Крум Костов. Дизайн – Тихомир Стоянов.

Изложбата ще може да бъде разгледана до 9 октомври. Непосредствено след приключването й в Градската градина, Народният театър представя подобна експозиция арт-фоайе „Антракт“ при Камерна сцена, където освен снимки от спектакли, ще бъдат показани костюми от ролите на двамата актьори, програми от представления, техни портрети, а на екраните в изложбеното пространство ще се прожектират откъси от телевизионните постановки на БНТ с участието на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев. Официалното откриване е на 13 октомври.

Отбелязването на 90-годишнините ще продължи с експонирането на част от изложбата от Градската градина в пространствата пред учебните зали на НАТФИЗ (октомври – ноември). В библиотеката на НАТФИЗ пък ще бъде представен единственият албум със снимки от представления на випуск 1959, дарен от семейството на Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова (октомври).

Двамата забележителни актьори са родени в една и съща година – Виолета Бахчеванова на 22 март, а Васил Стойчев – на 29 септември 1935 г. Техните творчески пътища се пресичат още във ВИТИЗ, където те изучават актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Филип Филипов. След завършването заедно работят на сцените на Бургаския драматичен театър „Адриана Будевска”, Народен театър „Иван Вазов”, Театър 199 „Валентин Стойчев“, като гостуват у нас и в чужбина с постановки на тези театри и със свои поетични спектакли. В Бургас двамата са поканени от тогавашното ръководство на театъра – Вили Цанков, Юлия Огнянова и Леон Даниел. През 1960 г. двамата, отново заедно, са поканени в Народен театър „Иван Вазов“.

Виолета Бахчеванова дебютира в ролята на Мария Десислава в пиесата „Иван Шишман“ от Камен Зидаров, реж. Николай Люцканов, която се играе 315 пъти – своеобразен рекорд на най-дълго играната главна женска роля в 100-годишната история на Народния театър. Сред другите главни роли, изиграни от Бахчеванова на първата ни сцена, са Мария Стюарт в “Мария Стюарт” от Фридрих Шилер, Маркиза Спина в “Хенрих ІV” на Луиджи Пирандело, Маша в „Живият труп“ от Лев Толстой, Глафира в „Егор Буличов и другите“ на Максим Горки, Фотина в “Казаларската царица”, Инес Монтеро в “Почивка в Арко Ирис” на Димитър Димов, Бубнова в “Унижените и оскърбените” от Достоевски, Госпожа Трифкович в „Двубой“ на Иван Вазов и десетки още.

Васил Стойчев играе на сцената на Народен театър „Иван Вазов” в продължение на 40 сезона. Дебютът му е в ролята на Д-р Саралиев от „Пред буря” на Боян Балабанов, Следват многобройни участия в постановките от репертоара на театъра, между които „Иван Шишман“, „Живият труп“, „Хъшове“ (Владиков), „Деца на слънцето“ , „Под игото“ (Бойчо Огнянов), „Тази малка земя“, „Нощем с белите коен“, „Ретро“ и т.н. Неговият глас звучи както в записите на БНР, така и в дублирането на много чуждестранни телевизионни филми и сериали, между които „Дързост и красота“,„Семейство Симпсън“, „Смърфовете“ и др.

На сцената на Театър 199 двамата актьори играят от неговото създаване – Васил Стойчев в “Кой се страхува от Вирджиния Улф” на Едуард Олби, а Виолета Бахчеванова в “Цели дни по дърветата” на Маргьорит Дюрас. Участват заедно в "Нерви за любов" от Кирил Топалов, като постановката е изиграна 358 пъти при препълнени салони в театъра, на турнета в България и в чужбина.