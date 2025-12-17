Мила Искренова превежда любовни писма на езика на танца

В Народния театър „Иван Вазов“ започнаха репетиции на „Влюбените“ – танцово-театрален спектакъл, изграден върху барокова музика и любовни писма, разменени между емблематични личности, посветили живота си на изкуството. В него ще се преплитат епистоларните признания на Фрида Кало, Робърт Бърнс, Жорж Санд, Айседора Дънкан, Виктор Юго, Джеймс Джойс и Волфганг Амадеус Моцарт, разкриват от творческия екип.

„Влюбените“ съчетава танц, слово и вокал в единен сценичен език, който преосмисля класическото наследство през погледа на съвременното изкуство и светоусещане. Идеята, сценарият, хореографията и постановката са на Мила Искренова от балет „Арабеск“, за която сцена „Музите“ на Народния театър се превръща в естествен дом на този дълго подготвян проект. Спектакълът се зарежда с енергията на бароковата музика и се развива като поредица от епизоди, в които класиката е „преведена“ на съвременен сценичен език.

В спектакъла „Влюбените“ участват актьорите Биляна Петринска, Георги Златарев, Елена Иванова, Жаклин Даскалова и Калоян Трифонов. На пианото е Елица Стефанова. Сценографията и костюмографията са дело на Елица Георгиева, а вокален консултант на проекта е Йосиф Герджиков.

Мила Искренова е възпитаник на Националното училище за танцово изкуство и Института за музикални и хореографски кадри със специалност „Балетна педагогика“. Специализирала е в Лятната балетна академия – Кьолн, „Палука шуле“ – Дрезден, и балетна режисура в Лабан данс център – Лондон. От 2001 г. е педагог и хореограф в балет „Арабеск“. Преподавала е танцова техника и импровизация в Нов български университет, Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в Италия и Гърция. Работила е с водещите български танцови трупи, сред които „Амарант данс студио“, „Хетероподи данс“, „Ек“.