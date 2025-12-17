Медия без
Мила Искренова превежда любовни писма на езика на танца

Спектакълът "Влюбените" в Народния театър се гради върху изповедите на Фрида Кало, Жорж Санд, Виктор Юго и др.

Днес, 14:37
Творческият екип се поздравява за успеха на репетициите.
Петко Мавродиев
Творческият екип се поздравява за успеха на репетициите.

В Народния театър „Иван Вазов“ започнаха репетиции на „Влюбените“ – танцово-театрален спектакъл, изграден върху барокова музика и любовни писма, разменени между емблематични личности, посветили живота си на изкуството. В него ще се преплитат епистоларните признания на Фрида Кало, Робърт Бърнс, Жорж Санд, Айседора Дънкан, Виктор Юго, Джеймс Джойс и Волфганг Амадеус Моцарт, разкриват от творческия екип.

„Влюбените“ съчетава танц, слово и вокал в единен сценичен език, който преосмисля класическото наследство през погледа на съвременното изкуство и светоусещане. Идеята, сценарият, хореографията и постановката са на Мила Искренова от балет „Арабеск“, за която сцена „Музите“ на Народния театър се превръща в естествен дом на този дълго подготвян проект. Спектакълът се зарежда с енергията на бароковата музика и се развива като поредица от епизоди, в които класиката е „преведена“ на съвременен сценичен език.

В спектакъла „Влюбените“ участват актьорите Биляна Петринска, Георги Златарев, Елена Иванова, Жаклин Даскалова и Калоян Трифонов. На пианото е Елица Стефанова. Сценографията и костюмографията са дело на Елица Георгиева, а вокален консултант на проекта е Йосиф Герджиков.

Мила Искренова е възпитаник на Националното училище за танцово изкуство и Института за музикални и хореографски кадри със специалност „Балетна педагогика“. Специализирала е в Лятната балетна академия – Кьолн, „Палука шуле“ – Дрезден, и балетна режисура в Лабан данс център – Лондон. От 2001 г. е педагог и хореограф в балет „Арабеск“. Преподавала е танцова техника и импровизация в Нов български университет, Националното училище за танцово изкуство (НУТИ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в Италия и Гърция. Работила е с водещите български танцови трупи, сред които „Амарант данс студио“, „Хетероподи данс“, „Ек“.

 

Хореографът Мила Искренова представя концепцията си.
Петко Мавродиев
Петко Мавродиев Хореографът Мила Искренова представя концепцията си.
Биляна Петринска по време на първа репетиция.
Петко Мавродиев
Петко Мавродиев Биляна Петринска по време на първа репетиция.
Георги Златарев
Петко Мавродиев Георги Златарев
Жаклин Даскалова
Петко Мавродиев Жаклин Даскалова
