Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фрида Кало счупи рекорда за цена на картина от жена художник

Автопортретът „Сънят“ („Леглото“) бе продаден за 54,7 милиона долара

Днес, 20:14
El sueño (La cama) постави рекорд за най-висока цена за картина на жена художник и за латиноамериканско произведение на изкуството.
ArtPrice
El sueño (La cama) постави рекорд за най-висока цена за картина на жена художник и за латиноамериканско произведение на изкуството.

Автопортрет на Фрида Кало от 1940 г., известен като El sueño (La cama) – „Сънят“ („Леглото“), беше продаден за 54,7 милиона долара на търг на Sotheby's за сюрреалистично изкуство в Ню Йорк, съобщи ArtPrice. Творбата имаше предварителна оценка от 40 до 60 милиона долара, затова беше почти сигурно, че ще счупи рекорда на мексиканската художничка от 2021 г., когато същата аукционна къща изтъргува за 34,9 милиона долара картината от 1949 г. „Диего и аз“, на която Фрида се е изобразила със своя любим и колега Диего Ривера. Платното постави рекорд и за латиноамериканско произведение на изкуството, който El sueño (La cama) също сега надскочи.

Предишният рекорд за най-скъпо произведение на жена художник, продадено на търг, беше постигнат също в Sotheby's през 2014 г. с картината Jimson Weed/White Flower No.1 на Джорджия О'Кийф – 44,4 милиона долара. Тя е смятана за първата художничка, сдобила се с международно признание. Ретроспективата й в MoMA през 1946 г. е първата подобна изложба, която музейната институция посвещава на творец от женски пол. През 1970 г., когато Джорджия е на 83 години, Whitney Museum също организира ретроспектива в нейна чест.

Ана ди Стази, старши вицепрезидент на Sotheby's и ръководител на отдела за латиноамериканско изкуство, спечели творбата на Фрида Кало за клиент, който наддаваше по телефона. Тя достигна 47 милиона долара, а с таксите сумата се увеличи до 54,7 милиона долара. Sotheby's не посочва кой е купувачът на El sueño (La cama).

Както Artnet News съобщи, картината на Кало от 1940 г. е била предоставена на Sotheby's от наследството на Селма Ертегун, която е създала колекцията си заедно с покойния си съпруг Несухи Ертегун. Картината изобразява художничката, отпусната на легло, върху чието второ ниво лежи скелет. Според аукционната къща, Кало наистина е спала със скелет от папие-маше над балдахина си.

Въпреки че не е толкова известна, колкото някои от другите картини на Фрида Кало, El sueño (La cama) се приема за ключово произведение на художничката. То е разгледано подробно от историка на изкуството Уитни Чадуик в нейната забележителна книга от 1985 г. „Жените художнички и сюрреалистичното движение“. Според Чадуик скелетът показва „идентификацията на Кало с мексиканската вяра в неделимото единство на живота и смъртта“.

Рекордната цена за творба на Фрида Кало говори за нестихващия интерес към нея, който ще се засили още с пътуваща изложба, посветена на художничката и нейното влияние. Експозицията ще бъде открита в Музея за изящни изкуства в Хюстън през януари, а след това ще посети и Tate Modern в Лондон. В описанието на лота на Sotheby's за El sueño (La cama) се казва, че картината е била поискана за изложбата в Tate.

 

Статуи протестират срещу насилието с ленти „Нито една повече“

Десетки статуи на женски фигури в София днес – в Международния ден за елиминиране на насилието над жени, бяха окичени с червени ленти с надпис „Нито една повече“ в знак на протест срещу агресията по полов признак. До всяка фигура имаше поставени и ръчно изплетени червени и лилави рози, част от международната кампания Roses Against Violence. Сред локациите бяха Градската градина, паркът „Заимов, Националният стадион “Васил Левски”, градина “Алжир”, парк “Св. Троица”, Борисова градина. Организатори на акцията са „Феминистки мобилизации“. Те алармират, че всяка година в България десетки жени губят живота си заради фемицид, а всяка трета млада жена (18-29 години) е преживяла насилие от партньор. Повече може да прочетете в манифеста на колектив Феминистки мобилизации“ на https://www.femmobi.com/manifesto-25-november-2025 .

Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Мартина Чикова и Илияна Велинова Десетки статуи в София днес са с протестни червени ленти или кърпи.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Фрида Кало, El sueño, La cama, аукцион, Нито една повече, женски фигури, насилие над жени

Още новини по темата

Автопортрет на Фрида Кало бе продаден за рекордните $54,7 млн.
21 Ноем. 2025

Потомка на Фрида Кало идва за Sofia Art Fair
14 Юли 2025

"Случаят Лола" - още един пистолет в торнадо
16 Февр. 2025

Картина на Вешин донесе 40 000 евро на търг в София

03 Апр. 2024

Единствената картина на „Бийтълс“ се продаде за $ 1,7 млн.
05 Февр. 2024

Откриха невиждани от 200 години картини на Рембранд
15 Май 2023

Картина, изтъргувана от Банкси срещу име на рокгрупа, се продаде за $ 2 млн.
31 Март 2023

Продадоха за $ 400 000 крадена картина на Кандински
03 Дек. 2022

Откраднаха рядък том от унищожено издание на Пастернак

14 Юли 2022

Неизвестен плати $103,5 млн. за Нобела на Дмитрий Муратов

21 Юни 2022

Три дрона за украинската армия срещу наградата от "Евровизия"
30 Май 2022

Държавата пое нов дълг от 500 млн. лв. при по-висока лихва
11 Апр. 2022

17 убийства и опити за убийства на жени има през 2021 г.
25 Ноем. 2021

Държавният дълг, поет тази година, нарасна до 3.3 млрд. лв.
15 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън