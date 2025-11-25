Фрида Кало счупи рекорда за цена на картина от жена художник

Автопортрет на Фрида Кало от 1940 г., известен като El sueño (La cama) – „Сънят“ („Леглото“), беше продаден за 54,7 милиона долара на търг на Sotheby's за сюрреалистично изкуство в Ню Йорк, съобщи ArtPrice. Творбата имаше предварителна оценка от 40 до 60 милиона долара, затова беше почти сигурно, че ще счупи рекорда на мексиканската художничка от 2021 г., когато същата аукционна къща изтъргува за 34,9 милиона долара картината от 1949 г. „Диего и аз“, на която Фрида се е изобразила със своя любим и колега Диего Ривера. Платното постави рекорд и за латиноамериканско произведение на изкуството, който El sueño (La cama) също сега надскочи.

Предишният рекорд за най-скъпо произведение на жена художник, продадено на търг, беше постигнат също в Sotheby's през 2014 г. с картината Jimson Weed/White Flower No.1 на Джорджия О'Кийф – 44,4 милиона долара. Тя е смятана за първата художничка, сдобила се с международно признание. Ретроспективата й в MoMA през 1946 г. е първата подобна изложба, която музейната институция посвещава на творец от женски пол. През 1970 г., когато Джорджия е на 83 години, Whitney Museum също организира ретроспектива в нейна чест.

Ана ди Стази, старши вицепрезидент на Sotheby's и ръководител на отдела за латиноамериканско изкуство, спечели творбата на Фрида Кало за клиент, който наддаваше по телефона. Тя достигна 47 милиона долара, а с таксите сумата се увеличи до 54,7 милиона долара. Sotheby's не посочва кой е купувачът на El sueño (La cama).

Както Artnet News съобщи, картината на Кало от 1940 г. е била предоставена на Sotheby's от наследството на Селма Ертегун, която е създала колекцията си заедно с покойния си съпруг Несухи Ертегун. Картината изобразява художничката, отпусната на легло, върху чието второ ниво лежи скелет. Според аукционната къща, Кало наистина е спала със скелет от папие-маше над балдахина си.

Въпреки че не е толкова известна, колкото някои от другите картини на Фрида Кало, El sueño (La cama) се приема за ключово произведение на художничката. То е разгледано подробно от историка на изкуството Уитни Чадуик в нейната забележителна книга от 1985 г. „Жените художнички и сюрреалистичното движение“. Според Чадуик скелетът показва „идентификацията на Кало с мексиканската вяра в неделимото единство на живота и смъртта“.

Рекордната цена за творба на Фрида Кало говори за нестихващия интерес към нея, който ще се засили още с пътуваща изложба, посветена на художничката и нейното влияние. Експозицията ще бъде открита в Музея за изящни изкуства в Хюстън през януари, а след това ще посети и Tate Modern в Лондон. В описанието на лота на Sotheby's за El sueño (La cama) се казва, че картината е била поискана за изложбата в Tate.

Статуи протестират срещу насилието с ленти „Нито една повече“

Десетки статуи на женски фигури в София днес – в Международния ден за елиминиране на насилието над жени, бяха окичени с червени ленти с надпис „Нито една повече“ в знак на протест срещу агресията по полов признак. До всяка фигура имаше поставени и ръчно изплетени червени и лилави рози, част от международната кампания Roses Against Violence. Сред локациите бяха Градската градина, паркът „Заимов“, Националният стадион “Васил Левски”, градина “Алжир”, парк “Св. Троица”, Борисова градина. Организатори на акцията са „Феминистки мобилизации“. Те алармират, че всяка година в България десетки жени губят живота си заради фемицид, а всяка трета млада жена (18-29 години) е преживяла насилие от партньор. Повече може да прочетете в манифеста на колектив „Феминистки мобилизации“ на https://www.femmobi.com/manifesto-25-november-2025 .