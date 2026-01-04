Медия без
Ди Каприо изпусна награда в Палм Спрингс заради кризата с Венецуела

Актьорът не можа да излети от о. Сейнт Барт поради ограничения във въздушния трафик

Днес, 18:16
Леонардо ди Каприо не успя да присъства лично на награжаването, но изпрати видео послание.
Леонардо ди Каприо не успя да приеме в събота вечер лично първата си награда за годината – от Международния кинофестивал в Палм Спрингс, поради развиващата се геополитическа ситуация във Венецуела и бъркотията на летищата в цяла Калифорния. Актьорът, който бе удостоен с отличието „Пустинна палма“ (Desert Palm Achievement Award) за превъплъщението си във филма „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън, не е могъл да присъства поради „неочаквани нарушения при полетите и ограничения във въздушното пространство“, казал е говорител на фестивала пред The ​​Desert Sun, част от медийната корпорация USA Today Network. „Въпреки че ще ни липсва да празнуваме с него лично, за нас е чест да признаем изключителната му работа и трайния му принос към киното. Неговият талант и отдаденост на занаята продължават да вдъхновяват“

От Variety първи съобщиха, че Ди Каприо не е могъл да напусне о. Сейнт Бартс, където е на почивка, поради ограниченията за въздушен транспорт над Карибите, произтичащи от конфликта във Венецуела. Актьорът обаче записа видео обръщение, което бе излъчено, след като той беше представен от колежките си от филма Теяна Тейлър и Чейс Инфинити. В него звездата споделя, че е „заседнал на Източното крайбрежие“, но е благодарен да е част от събитието, макар и от разстояние. В дните преди Нова година Ди Каприо беше сниман на ваканция на екзотичния остров с приятели, включително магната Джеф Безос – един от най-богатите хора в света.

Актьорът говори във видео посланието си в защита на идеята да се ходи на кино в киносалоните. „Баща ми ме водеше на кино, в театър „Виста“ в Лос Анджелис. Живеех на четири пресечки разстояние,…това беше киното в квартала ми, там за първи път усетих силата на киното и докато седях в това тъмно помещение с баща ми, гледайки нещо по-голямо от мен самия, осъзнах колко дълбоко филмите могат да повлияят на всички нас“, изтъква Леонардо ди Каприо.

Той отбелязва още, че киното – това са истории, създадени от хора, предназначени да бъдат споделяни в тъмния салон в общо преживяване с други хора. „Благодаря ви, че вярвате в тази работа и ви благодаря, че вярвате във филмите“, завършва носителят на „Оскар“.

Сред другите звезди, които се появиха на церемонията по награждаването в Палм Спрингс, бяха Тимоти Шаламе, който получи наградата „Актьор на годината“ за ролята си във филма „Върховният Марти“ (Marty Supreme), и Итън Хоук, който прие отличието за цялостни кариерни постижения и произнесе широкообхватна реч, засягайки теми като психичното здраве, изкуствения интелект и др. Аманда Сайфред взе „Пустинна палма” за актриса за ролята си в „Заветът на Ан Лий“ на режисьорката Мона Фастволд. Майкъл Б. Джордан и Кейт Хъдсън бяха отличени с приза „Икона“. Режисьорката на „Хамнет“ Клои Чжао и актьорите Джеси Бъкли и Пол Мескал пък са тазгодишните носители на отличието „Авангард“. Режисьорът на „Франкенщайн“ Гийермо дел Торо бе удостоен с награда „Визионер“. Актьорите от филма „Сантиментална стойност“ Ренате Рейнсве, Стелан Скарсгард, Инга Ибсдотер Лилеас и Ел Фанинг получиха приза „Международна звезда“ в Палм Спрингс. 37-ото издание на фестивала продължава до 12 януари.

С филма „Битка след битка“ Ди Каприо е в надпреварата за спечелване на втори „Оскар“ за най-добър актьор след 2016 г., когато най-сетне бе удостоен с дългоочакваната награда за изпълнението си във филма „Завръщането“ на режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту. „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън засега е фаворит в началото на сезона на наградите, като спечели приза за най-добър филм от Националната асоциация на филмовите критици в САЩ по-рано в събота. Ди Каприо е номиниран и за най-добър актьор на наградите „Изборът на критиците“ (Critics Choice Awards), които ще бъдат раздадени тази нощ.

 

