Норвегия хвърли бомбата на 98-ите номинации "Оскар"

Норвежкото кино изживява най-големия си триумф, след като на 98-ите номинации "Оскар" то спечели цели 10 от тях. Девет, включително в категорията за най-добър филм, са за "Сантиментална стойност". Филмът на режисьора Йоаким Триер - който няма роднинска връзка с Ларс фон Триер, макар че е роден в Дания - идва с багаж от Гран При в Кан и шест Европейски филмови награди. Десетата номинация днес е за бодихоръра "Грозното сестриче" в категория Грим и прически.

"Сантиментална стойност", чието разпространение по българските екрани съвсем подходящо започва от утре (очаквайте и рецензията на "Сега") е номиниран още в категориите за Режисура, Най-добър международен филм, Главна женска роля на Ренате Рейнсве, Оригинален сценарий (на Триер и Ескил Фогт), Поддържаща мъжка роля на Стелан Скарсгард, Монтаж, както и за двете второстепенни женски роли на Ел Фанинг и Инга Лилеас. Любопитен факт е, че плакатът за представянето на филма в Кан е нарисуван от българската архитектка и художничка Боряна Илиева.

Йоаким Триер не за пръв път пише история за Норвегия: с предишния си филм "Най-лошата личност на света" той спечели не само номинация "Оскар" за чуждоезичен филм (което се е случвало на скандинавската страна още пет пъти от 1957 г. до днес), но и за най-добър сценарий. Може би ще й донесе и първата статуетка в игралното кино! Предстои да видим дали и къде "Сантиментална стойност" ще успее да се пребори с големите фаворити - американските "Битка след битка" и "Грешници".

Черната екшънкомедия със силен политически заряд на Пол Томас Андерсън е с 13 номинации за наградите на Американската филмова академия: Най-добър филм, Режисура, Адаптиран сценарий (води се по роман на Томас Пинчън, макар да е свободен прочит), Главна мъжка роля на Леонардо ди Каприо, Поддържаща мъжка роля x2 - Шон Пен и Бенисио дел Торо, Поддържаща женска роля на Теяна Тейлър, Операторска работа, Монтаж, Сценография, както и в новата категория за Кастинг, където "Оскар" ще бъде присъден за пръв път.

Цели 16! номинации има силно избутваната с пиар вампирска блус драма на Райън Куглър "Грешници". Очакваше се филмът да счупи историческия рекорд от 14, държан досега от три филма: "Всичко за Ева" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла ла ленд" (2016). Много далеч от епохален шедьовър, "Грешници" дръпна пред "Битка след битка" с допълнителни номинации в техническите категории: Визуални ефекти, Звук, Грим и прически и Оригинална песен. Безспорно любопитен филм с великолепна музика, но изтърван от режисьора във втората си половина и системно надценен в САЩ заради афроамериканските си корени. И двата фаворита са на студио Warner Bros., което събра забележителните 30 номинации в тазгодишния тираж на "Оскарите" в навечерието на продажбата си на Netflix за рекордна сума.

Сред 10-те претенденти за най-добър филм на 2025 г. попадат още "Хамнет" (с общо 8 номинации), "Върховният Марти" (9 номинации), "Франкенщайн" (9 номинации), "Бугония", "F1", "Влакови мечти" и бразилският "Тайният агент" - всеки от тях е номиниран в по 4 категории.

"Франкенщайн" на Гийермо дел Торо за Netflix се представи изненадващо добре (Дел Торо вече е носител на най-важния "Оскар" за "Формата на водата"), а "Хамнет" може да донесе пореден успех на Клои Жао, която със "Земя на номади" стана едва втората жена в историята, наградена за най-добра режисура (и втората с Най-добър филм). Ролята на Джеси Бъкли в "Хамнет" се счита за фаворит, макар че Пол Мескал не стигна до номинация. Тимъти Шаламе пък изглежда няма конкуренция за Най-добра мъжка роля, след като м.г. се размина с "Оскар"-а за превъплъщението си в младия Боб Дилън.

Българско участие на "Оскарите" пак няма, след като кандидатът ни за чуждоезичен филм "Стадото" отпадна в първия кръг. Там конкуренцията е крайно оспорвана с пет изключителни заглавия: фаворитите "Сантиментална стойност" и "Тайният агент" се състезават с испанския "Сират", създадения по действителната трагедия на 6-годишно палестинско момиче "Гласът на Хинд Раджаб" и носителя на "Златна палма" от Кан "Обикновен инцидент", който е на иранския режисьор дисиден Джафар Панахи, но участва от името на Франция.

98-ите награди "Оскар" ще бъдат връчени на 15 март, а водещ за втора поредна година ще бъде Конан О'Брайън.

Ето и всички номинации в по-важните от 24-те състезателни категории. Номинираните са подредени по азбучен ред на имената на английски език.

Най-добър филм

"Бугония"/Bugonia

F1

"Франкенщайн"/Frankenstein

"Хамнет"/Hamnet

"Върховният Марти"/Marty Supreme

"Битка след битка"/One Battle After Another

"Тайният агент"/The Secret Agent

"Сантиментална стойност"/Sentimental Value

"Грешници"/Sinners

"Влакови мечти"/Train Dreams

Най-добър актьор

Тимъти Шаламе - "Върховният Марти"

Леонардо ди Каприо - "Битка след битка"

Итън Хоук - "Синя луна"

Майкъл Б. Джордан - "Грешници"

Вагнер Моура - "Тайният агент"

Най-добра актриса

Джеси Бъкли - "Хамнет"

Роуз Бърн - If I Had Legs I’d Kick You

Кейт Хъдсън - Song Sung Blue

Ренате Рейнсве - "Сантиментална стойност"

Ема Стоун - "Бугония"

Най-добър режисьор

Клое Джао - "Хамнет"

Джош Сафди - "Върховният Марти"

Пол Томас Андерсън - "Битка след битка"

Йоаким Триер - "Сантиментална стойност"

Райън Куглър - "Грешници"

Най-добър адаптиран сценарий

"Бугония"

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Битка след битка"

"Влакови мечти"

Най-добър оригинален сценарий

"Синя луна"

"Обикновен инцидент"

"Върховният Марти"

"Сантиментална стойност"

"Грешници"

Поддържаща женска роля

Ел Фанинг - "Сантиментална стойност"

Инга Ибсдотер Лилеас - "Сантиментална стойност"

Ейми Мадиган - "Оръжия"

Вунми Мосаку - "Грешници"

Теяна Тейлър - "Битка след битка"

Поддържаща мъжка роля

Бенисио дел Торо - "Битка след битка"

Джейкъб Елорди - "Франкенщайн"

Делрой Линдо - "Грешници"

Шон Пен - "Битка след битка"

Стелан Скарсгард - "Сантиментална стойност"

Най-добър кастинг

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

"Тайният агент"

"Хамнет"

"Грешници"

Оригинална музика

"Бугония"

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Битка след битка"

"Грешници"

Най-добра песен

"Dear Me" от Diane Warren: Relentless

"Golden"от KPop Demon Hunters

"I Lied to You" от "Грешници"

"Sweet Dreams of Joy" от Viva Verdi!

"Train Dreams" от "Влакови мечти"

Чуждестранен филм

"Тайният агент" (Бразилия)

"Обикновен инцидент" (Франция)

"Сантиментална стойност" (Норвегия)

"Сират" (Испания)

"Гласът на Хинд Раджаб" (Тунис)

Анимационен филм

"Арко"

"Елио от Земята"

"KPop: Ловци на демони"

Little Amélie or the Character of Rain

"Зоотрополис 2"

Най-добра сценография

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

"Грешници"

Монтаж

F1

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

"Сантиментална стойност"

"Грешници"



Звук

F1

"Франкенщайн"

"Битка след битка"

"Грешници"

"Сират"

Операторска работа

"Франкенщайн"

"Върховният Марти"

"Битка след битка"

"Грешници"

"Влакови мечти"