"Битка след битка" победи с пълно 6 на БАФТА

"Битка след битка" добави още шест отличия към пребогатата си колекция. Филмът на режисьора Пол Томас Андерсън триумфира на церемонията по връчване на отличията БАФТА снощи, връчвани от Британската академия за кино и телевизия за 79-и път. Черната екшънкомедия бе обявена за най-добър филм на годината, а освен това спечели за най-добър режисьор, поддържащ актьор - Шон Пен, най-добър адаптиран сценарий, операторска работа и монтаж. Филмът имаше най-много номинации сред претендентите за БАФТА - 14. До момента в наградния сезон той има 242 отличия и над 470 номинации (по данни на IMDb).

С 13 бе неговият най-голям конкурент на предстоящите "Оскари" - вампирският "Грешници" на Райън Куглър. Той спечели за най-добър оригинален сценарий, актриса в поддържаща роля (Унми Мосаку) и, тук напълно заслужено, оригинална музика на Лудвиг Йорансон. Също три награди отнесе и готическият хорър на Гийермо дел Торо "Франкенщайн" - за най-добър грим, костюми и дизайн на продукцията.

"Хамнет" на Клои Жао, разказващ семейната трагедия на Уилям Шекспир, беше обявен за най-добър британски филм на изминалата година. Призът за най-добра актриса отиде при Джеси Бъкли за ролята ѝ именно в "Хамнет", а за най-добър актьор - при Робърт Арамайо за филма "Кълна се". 33-годишният актьор досега бе най-познат с поява си в сериала "Игра на тронове". Победата на Арамайо, който спечели и наградата "Изгряваща звезда", в тази категория бе огромна изненада, предвид присъствието на тежкокалибрени номинирани като Тимъти Шаламе и Леонардо ди Каприо. Нещо повече, филмът на Шаламе "Върховният Марти" изравни рекорда за най-много нереализирани номинации на БАФТА - 11, като загуби във всичките.

"Сантиментална стойност" на норвежкия режисьор Йоаким Триер бе признат за най-добър чуждоезиков филм, а "Зоотрополис 2" - най-добра анимация. За документален филм на годината бе обявен "Г-н Никой срещу Путин", познат и у нас от фестивала Sofia Documental.

Дона Лангли - първата британка, ръководеща голямо холивудско студио, получи почетната награда за членство на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство. Водещ на церемонията беше актьорът Алън Къминг, а по червения килим пред Кралската фестивална зала на центъра „Саутбанк" минаха звезди като Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Ема Стоун, Килиън Мърфи, Глен Клоуз и Итън Хоук, както и принц Уилям със съпругата си Катрин.

БАФТА са едни от последните големи отличия в наградния сезон на англосаксонското кино преди връчването на "Оскарите" на 15 март. На 1 март се очакват призовете на актьорската гилдия в Америка, които поради нейната многобройност (актьорите гласуват и за Академичните награди), се смятат за един от най-точните ориентири кой ще спечели "Оскар". В тях "Битка след битка" е записал до момента рекордните 7 номинации. Преди него никой не е имал повече от пет. Какво ще се случи обаче на 15 март и дали "Грешници" скандално ще осребри по-голямата част от своите рекордни пък за "Оскарите" 16 номинации - предстои да разберем.

Междувременно в световното кино вече започна летоброенето на следващата филмова година. В Берлин преди вечер приключи 78-ият фестивал "Берлинале" с победа на "Жълти писма" - филм на немския режисьор от турски произход Илкер Чатак. Канадско-българският "Нина Роза" с Галин Стоев в главната роля пък бе удостоен със "Сребърна мечка" за сценарий.