Музикантите на БНР прекратяват концертна дейност

Исканията им за достойно заплащане не са уважени

Днес, 11:37
От 6 март празната зала ще е обичайна гледка в БНР.
От 6 март празната зала ще е обичайна гледка в БНР.

От 6 март музикантите от Симфоничния оркестър на БНР, от Биг бенда, Народния оркестър и Смесения хор прекратяват концертна дейност. Причината е, че исканията им за достойно заплащане не са уважени. За отбелязване е, че в БНР работят едни от най-добрите ни музиканти с десетилетия опит и изключителна професионална подготовка.

Много общественици подкрепиха настоящия протест. Сред тях са цигуларите Огнян Вълчев и Тодор Митров, флейтистката Димана Демирева, певецът и ТВ водещ Богдан Томов и други. Подкрепа за съставите на БНР изказа и диригентът Димитър Косев. 

Бившият зам.-министър на културата от правителството на Гълъб Донев през 2023 г. Марина Василева написа във "Фейсбук": "Днес професионални музиканти с изключителна квалификация, с десетилетия опит, носители на национална културна памет, работят в национални състави срещу около 644 евро".

"Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ симфоничен оркестър, който все още свири музиката на български композитори и осмисля тяхното съществуване. Първият бигбенд. Вторият по големина смесен хор в България и един от най-отличните народни ансамбли! Оркестърът на Васил Стефанов. На Александър Владигеров. На Васил Казанджиев. На Милен Начев и Росен Миланов. И много други диригенти, работещи по света…Останалото е мрак!", написа музикантът и композитор Румен Бояджиев.

Флейтистката от симфоничния оркестър на БНР Димана Демирева написа, че причината за протеста е "продължаващото отлагане на законодателни промени, необходими за гарантиране на адекватен, устойчив и справедлив статут на музикалните състави на БНР. Липсата на решение застрашава бъдещето на българската музикална култура и нейното съхраняване като обществена ценност".

Това не е първият протест на съставите на БНР по повод ниските възнаграждения. През юни м.г. музикантите отказаха да изпълнят "Симфонични танци" на Сергей Рахманинов, за да обърнат внимание на исканията си чрез тишина. Четири месеца по-късно започнаха да изнасят концерти със светлоотразителни жилетки като символ на несъгласието им с ниските заплати.

 

