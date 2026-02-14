Медия без
Най-скъпата творба на Микеланджело e... скица 13 на 11 см

Рисунката на фрагмент от Либийската Сибила, чийто цялостен образ краси Сикстинската капела, постави рекорд

14 Февр. 2026

Неизвестна доскоро рисунка на женско стъпало от Микеланджело, въпреки скромните си размери (13,5 x 11,5 см), беше продадена на търг в Christie's за 27,2 милиона долара. Така малката скица се превърна в най-скъпата творба на художника, продавана някога на публичен търг. Разбира се, големите (включително по размери) шедьоври на ренесансовия художник и скулптор никога не са били на частния пазар - те принадлежат на Ватикана и Италия.

Рисунката изобразява десния крак на древна пророчица, известна като Либийската Сибила. Наддаването продължи над 40 минути, а първоначалната цена на творбата от 1,4 милиона долара се увеличи близо 20 пъти.

Аукционната къща получи творбата на Микеланджело чрез онлайн услугата "Поискай оценка", припомня сайтът Artprice.bg. Според Christie's творбата е претърпяла сериозно изследване и изясняването на авторството е отнела няколко месеца. В крайна сметка, историците на изкуството и експертите по Микеланджело единодушно се съгласиха, че това наистина е творба на художника, която досега е била неизвестна за арт света. Смята се, че рисунката е била притежание на европейско семейство още от XVIII век. Последният й собственик, американски гражданин, пожелал да остане анонимен, не е знаел нищо за нейния създател.

Това е една от малкото оцелели скици за тавана на Сикстинската капела във Ватикана, повечето от които Микеланджело унищожава приживе. Установено е също, че художникът е използвал червена сангина, за да изобрази десния крак на Либийската сибила, една от ключовите фигури в стенописа. Микеланджело (1475-1564) изобразява фигурата на пророчицата между 1511 и 1512 г. редом с много други фигури на тавана на ватиканската църква.

За около 50 от приблизително 600-те оцелели до наши дни рисунки на художника се смята, че изобразяват Сикстинската капела или фрагменти от нея.

През април 2024 г. отново в нюйоркския филиал на "Кристис" беше продадена малка скица от ренесансовия майстор за 201 600 щатски долара. Това е 33 пъти повече от прогнозната ѝ стойност. Творбата представлява нарисуван квадрат върху пожълтял лист хартия и изобразява блок от мрамор с изписана върху него думата simile (подобен). Рисунката е намерена на гърба на рамка, заедно с писмо от потомъка на Микеланджело Козимо Буонароти. В кореспонденцията от 1836 г. той предлага творба на своя "прочут прародител" на сър Джон Боуринг, бъдещ губернатор на Хонконг. 

"Либийската Сибила" краси тавана на Сикстинската капела във Ватикана.
Уикипедия "Либийската Сибила" краси тавана на Сикстинската капела във Ватикана.
