Най-скъпата творба на Микеланджело e... скица 13 на 11 см

Неизвестна доскоро рисунка на женско стъпало от Микеланджело, въпреки скромните си размери (13,5 x 11,5 см), беше продадена на търг в Christie's за 27,2 милиона долара. Така малката скица се превърна в най-скъпата творба на художника, продавана някога на публичен търг. Разбира се, големите (включително по размери) шедьоври на ренесансовия художник и скулптор никога не са били на частния пазар - те принадлежат на Ватикана и Италия.

Рисунката изобразява десния крак на древна пророчица, известна като Либийската Сибила. Наддаването продължи над 40 минути, а първоначалната цена на творбата от 1,4 милиона долара се увеличи близо 20 пъти.

Аукционната къща получи творбата на Микеланджело чрез онлайн услугата "Поискай оценка", припомня сайтът Artprice.bg. Според Christie's творбата е претърпяла сериозно изследване и изясняването на авторството е отнела няколко месеца. В крайна сметка, историците на изкуството и експертите по Микеланджело единодушно се съгласиха, че това наистина е творба на художника, която досега е била неизвестна за арт света. Смята се, че рисунката е била притежание на европейско семейство още от XVIII век. Последният й собственик, американски гражданин, пожелал да остане анонимен, не е знаел нищо за нейния създател.

Това е една от малкото оцелели скици за тавана на Сикстинската капела във Ватикана, повечето от които Микеланджело унищожава приживе. Установено е също, че художникът е използвал червена сангина, за да изобрази десния крак на Либийската сибила, една от ключовите фигури в стенописа. Микеланджело (1475-1564) изобразява фигурата на пророчицата между 1511 и 1512 г. редом с много други фигури на тавана на ватиканската църква.

За около 50 от приблизително 600-те оцелели до наши дни рисунки на художника се смята, че изобразяват Сикстинската капела или фрагменти от нея.

През април 2024 г. отново в нюйоркския филиал на "Кристис" беше продадена малка скица от ренесансовия майстор за 201 600 щатски долара. Това е 33 пъти повече от прогнозната ѝ стойност. Творбата представлява нарисуван квадрат върху пожълтял лист хартия и изобразява блок от мрамор с изписана върху него думата simile (подобен). Рисунката е намерена на гърба на рамка, заедно с писмо от потомъка на Микеланджело Козимо Буонароти. В кореспонденцията от 1836 г. той предлага творба на своя "прочут прародител" на сър Джон Боуринг, бъдещ губернатор на Хонконг.