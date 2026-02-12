Медия без
30 г. по-късно: Кърт Кобейн все пак може да е убит

Ново разследване поставя под въпрос официалната версия за смъртта на певеца

12 Февр. 2026
Кърт Кобейн и Кортни Лав с дъщеричката им Франсис Бийн.
в. Independent
На 5 април 1994 г. смъртта на едва 27-годишния Кърт Кобейн шокира феновете и разтърси музикалния свят. Тогава кончината на лидера на "Нирвана" е определена като самоубийство с огнестрелно оръжие. Десетилетия по-късно ново съдебномедицинско разследване от частен характер поставя под съмнение официалното заключение, предава "Евронюз". 

Екип от криминалисти е преразгледал аутопсията и материалите от местопрестъплението, привличайки Брайън Бърнет – специалист с опит в случаи, включващи предозиране, последвано от огнестрелни травми. Мишел Уилкинс, също част от екипа, съобщи пред британския Daily Mail, че само три дни след като е разгледал доказателствата, Бърнет категорично е заявил: "Това е убийство. Трябва да направим нещо по въпроса."

През 1994 г. медицинският експерт на окръг Кинг постанови, че смъртта на Кобейн е самоубийство с ловна пушка Remington Model 11 20-gauge. В рецензираната статия са представени десет доказателства, които сочат, че музикантът е бил атакуван от един или повече нападатели, които са му дали свръхдоза хероин, за да го обезвредят. След това един от тях го е застрелял в главата, сложил пистолета в ръцете му и оставил фалшиво предсмъртно писмо.

"В аутопсията има неща, които карат човек да се замисли, че този човек не е умрял много бързо от изстрел", каза Уилкинс, посочвайки уврежданията на органите, свързани с лишаване от кислород. "Некрозата на мозъка и черния дроб се случва при предозиране. Тя не се случва при смърт от изстрел".

Бърнет има десетилетен опит в анализа на местопрестъпления и интерпретацията на сложни доказателства. Той е получил национално признание за експертната си работа по спорни случаи, включително смъртта на полковника от морската пехота Джеймс Сабоу и разследването на Били Джо Джонсън-младши, при които неговите детайлни съдебни реконструкции оспорват официалните версии.

Екипът обръща внимание и на комплекта за хероин на Кобейн, намерен в напълно подреден вид. Уилкинс поставя под съмнение вероятността човек с десет пъти по-висока от смъртоносната доза дрога в организма да подреди внимателно всичко, преди да се застреля. "Трябва да повярваме, че той е затворил иглите и е подредил всичко след като се е инжектирал три пъти, защото това е нещо, което човек прави, докато умира. На мен ми изглежда, че някой е инсценирал филм и е искал да сте абсолютно сигурни, че това е самоубийство", допълва тя пред Newsweek.

Предполагаемата предсмъртна бележка също е обект на детайлен анализ. "Горната част на бележката е написана от Кърт", казва още Мишел Уилкинс. "Няма нищо за самоубийство. По същество той просто говори за напускане на групата. След това има четири реда в долната част. Дори ако погледнете бележката, ще видите, че последните четири реда са написани различно… текстът е малко по-различен. По-голям е,… изглежда по-надраскан."

От полицейското управление в Сиатъл заявиха, че случаят няма да бъде възобновен. "Нашият детектив заключи, че той е починал от самоубийство и това продължава да бъде позицията, която този отдел заема", посочва говорител на полицията. От Службата на съдебните лекари на окръг Кинг също заявяват, че "Нашият офис винаги е отворен да преразгледа заключенията си, ако се появят нови доказателства, но до момента не сме видели нищо, което би оправдало повторното отваряне на този случай и промяна на предишното ни решение."

Спекулациите, че Кърт Кобейн не е посегнал сам на живота си, никак не са нови. Веднага след смъртта му се разпространяват слухове, че Кобейн е убит, цитиращи предполагаемо подправеното му предсмъртно писмо и нарастващите подозрения около бурния му брак с Кортни Лав. Документален филм от 1998 г. на Ник Брумфийлд се занимава с тези теории и твърди, че убийството не може да бъде изключено като версия за смъртта на звездата.

Към февруари 2026 г. смъртта на Кобейн остава класифицирана като самоубийство.

