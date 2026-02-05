Отиде си легендата на смеха Илия Цоцин

На 85-годишна възраст почина легендарният български актьор и комик Илия Цоцин. Тъжната новина съобщиха негови близки и колеги в социалните мрежи. "Днес ни напусна моят дядо – актьорът и комик Илия Цоцин. Благодарен съм, че беше част от живота ми и винаги беше до мен в най-важните ми моменти. Почивай в мир", написа неговият внук Крис. "Илия Цоцин – прекрасен човек, комик и ДЯДО. Обичаме те, завинаги ще останеш в нашите сърца“, добавя и внучката му Алекса. Те споделиха и клипове с негови превъплъщения.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да смята това за случайност, тъй като майка му буквално за броени дни напуска София, за да гостува там на баба му. Завършил ВИТИЗ, Цоцин започва актьорската си кариера на сцената на Музикалния театър с постановката "Къщичка от карти". Впоследствие създава един от най-обичаните комедийни дуети в България с колегата си Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да представят скечове по време на студентска бригада в Перущица. В продължение на повече от пет десетилетия остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират в България и чужбина, включително заедно с Лили Иванова. През 80-те години Цоцин е актьор към "Концертна дирекция", но широка популярност печели от най-вече от ефира на единствената тогава телевизия.

"На нас ни викаха халтураджии", спомня си комикът за отношението към артистите извън щата на театъра, уточнявайки, че работата им често е била възприемана като "по-ниска" заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета. Въпреки това публиката ги обича и се смее до сълзи на техните комични диалози, които остават незабравими за по-зрелите поколения зрители.

В интервю Илия Цоцин преди време споделя, че телевизията вече не ги кани, защото били "изконсумирани" и се търсели нови лица. Викали ги само за някои реклами. Той коментира и новото поколение комедийни актьори, превзели малкия екран след тях: "Има много талантливи между тях, един Лафазанов например е страхотен актьор. Харесвах много Чочо Попйорданов, но той почина. Но сега някак в телевизията не правят подбор, не се стремят към финеса в хумора и вица. А хуморът е нещо особено и атрактивно, когато си честен и истински и когато ти се кефиш на това, което правиш, публиката го вижда. Ние с Петьо винаги гледаме хората да научат нещо, да се познаят в това, което играем, защото простотията е най-лесната работа. Сега нещата стоят другояче. В телевизията се търси комерса, а тя трябва да учи."

В памет на актьора БНТ 2 ще излъчи предаването "На Самоводската чаршия" в 15.00 часа на 8 февруари.