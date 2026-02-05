Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отиде си легендата на смеха Илия Цоцин

Актьорът, радвал поколения зрители с комедийни скечове, беше на 85 години

Днес, 16:49
Илия Цоцин бе един от най-обичаните комедийни актьори на малкия екран.
БНТ
Илия Цоцин бе един от най-обичаните комедийни актьори на малкия екран.

На 85-годишна възраст почина легендарният български актьор и комик Илия Цоцин. Тъжната новина съобщиха негови близки и колеги в социалните мрежи. "Днес ни напусна моят дядо – актьорът и комик Илия Цоцин. Благодарен съм, че беше част от живота ми и винаги беше до мен в най-важните ми моменти. Почивай в мир", написа неговият внук Крис. "Илия Цоцин – прекрасен човек, комик и ДЯДО. Обичаме те, завинаги ще останеш в нашите сърца“, добавя и внучката му Алекса. Те споделиха и клипове с негови превъплъщения.

Илия Цоцин е роден на 12 декември 1940 г. в Гълъбово, макар самият той да смята това за случайност, тъй като майка му буквално за броени дни напуска София, за да гостува там на баба му. Завършил ВИТИЗ, Цоцин започва актьорската си кариера на сцената на Музикалния театър с постановката "Къщичка от карти". Впоследствие създава един от най-обичаните комедийни дуети в България с колегата си Петър Добрев. Двамата се срещат още като студенти и започват да представят скечове по време на студентска бригада в Перущица. В продължение на повече от пет десетилетия остават неразделни на сцената, водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и гастролират в България и чужбина, включително заедно с Лили Иванова. През 80-те години Цоцин е актьор към "Концертна дирекция", но широка популярност печели от най-вече от ефира на единствената тогава телевизия.

"На нас ни викаха халтураджии", спомня си комикът за отношението към артистите извън щата на театъра, уточнявайки, че работата им често е била възприемана като "по-ниска" заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета. Въпреки това публиката ги обича и се смее до сълзи на техните комични диалози, които остават незабравими за по-зрелите поколения зрители. 

В интервю Илия Цоцин преди време споделя, че телевизията вече не ги кани, защото били "изконсумирани" и се търсели нови лица. Викали ги само за някои реклами. Той коментира и новото поколение комедийни актьори, превзели малкия екран след тях: "Има много талантливи между тях, един Лафазанов например е страхотен актьор. Харесвах много Чочо Попйорданов, но той почина. Но сега някак в телевизията не правят подбор, не се стремят към финеса в хумора и вица. А хуморът е нещо особено и атрактивно, когато си честен и истински и когато ти се кефиш на това, което правиш, публиката го вижда. Ние с Петьо винаги гледаме хората да научат нещо, да се познаят в това, което играем, защото простотията е най-лесната работа. Сега нещата стоят другояче. В телевизията се търси комерса, а тя трябва да учи."

В памет на актьора БНТ 2 ще излъчи предаването "На Самоводската чаршия" в 15.00 часа на 8 февруари.

Творческият тандем Илия Цоцин (вляво) и Петър Добрев радва зрителите повече от пет десетилетия.
Творческият тандем Илия Цоцин (вляво) и Петър Добрев радва зрителите повече от пет десетилетия.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илия Цоцин, почина, Петър Добрев

Още новини по темата

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи"
30 Яну. 2026

Отиде си виртуозът на китарата Личо Стоунса
27 Яну. 2026

На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов
18 Яну. 2026

Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

10 Дек. 2025

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)
23 Ноем. 2025

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ