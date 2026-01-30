Медия без
Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи"

Актрисата Катрин О'Хара беше на 71 години

30 Яну. 2026
Катрин О'Хара беше на 71 години.
ЕРА/БГНЕС
Катрин О'Хара беше на 71 години.

Актрисата Катрин О'Хара, позната на широката публика най-вече с ролята си на майката на Кевин (Маколи Кълкин) от култовия коледен филм "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст, съобщи сайтът TMZ. Причините за кончината й засега не са обявени.

Канадско-американската актриса, писателка и комик Катрин О'Хара е смятана за една от най-печелившите звезди от "Сам вкъщи", тъй като филмът, излъчван многократно по света около всички зимни празници, продължава да генерира приходи до ден днешен. Предлолага се, че актрисата има нетно състояние от 10 милиона долара към началото на 2026 г., генерирано от дългогодишната й кариера в телевизията и киното, включително ролите в сериала "Шитс Крийк", филмите "Бийтълджус" и "Кошмарът преди Коледа" на Тим Бъртън и, разбира се, поредицата "Сам вкъщи". Образът на Мойра Роуз в "Шитс Крийк" (2015–2020) й носи широко признание и множество награди.

Катрин Ан О’Хара е родена на 4 март 1954 г. Има над 120 екранни проекта в кариерата си, която продължава повече от петдесет години. Тя започва със скечове и импровизационни комедии в киното и телевизията, но постепенно започва да получава ангажименти за сериозни драматични роли. Носителка е на две награди "Еми", Златен глобус" и два приза от Гилдията на екранните актьори в САЩ.

Малко след като новината за кончината на актрисата обиколи света, Маколи Кълкин публикува в Инстаграм своето прочувствено послание към нея, придружено от две снимки – една от първия филм "Сам вкъщи" и една от 2023 г., когато двамата отново са заедно при получаването на звезда на Алеята на славата в Холивуд от Кълкин. "Мамо. Мислех, че имаме още време. Исках още. Исках просто да седя на стол до теб. Чувах те, но имах още толкова много да ти кажа. Обичам те. Ще се видим отново", написа актьорът, който днес е на 45 години.

 

Актрисата на червения килим по време на церемонията за наградите "Оскар" през 2024 г.
ЕРА/БГНЕС Актрисата на червения килим по време на церемонията за наградите "Оскар" през 2024 г.
