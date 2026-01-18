Медия без
На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов

Поклонението ще бъде в сряда в столичния храм „Свети Седмочисленици“

Днес, 09:59
Иван Несторов
Иван Несторов

Починал е актьорът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите в България (САБ). Той беше на достолепните 92 години. „Пътя си Нагоре пое актьорът Иван Несторов!... Ще запомним благородството и високия му дух“, пишат от САБ в официалната си страница във Фейсбук.  

Поклонението е на 21 януари, сряда, от 12.30 часа в столичния храм „Свети Седмочисленици“. 

Иван Несторов е роден на 22 октомври 1933 година в село Тъжа, община Павел Баня. За първи път се докосва до театъра в казанлъшкото читалище „Искра“, където активно се развива художествена самодейност. Когато се явява на изпитите по актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, първоначално е приет в класа на проф. Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си във висшето театрално училище попада в класа на проф. Боян Дановски. Познат е от близо 50 роли в театри в страната (Сливен, Добрич), телевизионния театър, киното. Най-голяма част от творческия му път е свързана със сцената на Младежкия театър, част от чиято трупа става още през 1963 г. и работи там в продължение на цели 43 творчески сезона. Създава поредица от запомнящи се образи, особено в спектаклите на Андрей Аврамов по пиесите на Дарио Фо. Играе дядото в „Копче за сън“ от Валери Петров, Тригорин в „Чайка“ от Чехов и началник на полицията в „Случайната смърт на един анархист“ от Дарио Фо, Майора в „Параграф 22“ от Джоузеф Хелър, капитан Контев в „Завръщане в бъдещето“ от Кольо Георгиев и много още. Участва в  пиеси на Оскар Уайлд, Шекспир, Брехт, Жан-Пол Сартр, Питър Шафър, Димитър Димов, Кольо Георгиев, Драгомир Асенов и др., като работи с режисьори като Николай Люцканов, Младен Киселов, през 2011 г. излиза и премиерата на моноспектакъла му „Сибир“ от Феликс Митерер с режисьор младият Веселин Димов, на сцена на IV етаж в Народния театър „Иван Вазов“.

Незабравими са филмите с неговото участие „Белязани атоми“, „Автостоп“, „Закон за защита на държавата“, „Закъсняло пълнолуние“. Особено успешно е сътрудничеството му с режисьори като Людмил Стайков, Едуард Захариев, Гриша Островски.

В последните години от живота си Иван Несторов е участник в клуба „Артисти със сребро в косите“ – почти до сетния си миг. През 2023 г. актьорът е удостоен с най-високата награда на Министерството на културата – „Златен век“ (звезда) и грамота за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

Десетки колеги и почитатели са изказали своите съболезнвания под тъжната вест в социалната мрежа. Те описват Иван Несторов като прекрасен човек и актьор.

Актьорът в "Копче за сън".
Актьорът в "Копче за сън".
Част от многобройните превъплъщения на Несторов.
Част от многобройните превъплъщения на Несторов.
